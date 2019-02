Česko zvyšuje závislost na dovozu zemědělských produktů ze zahraničí

Jak uvedl mluvčí Zemědělského svazu Vladimír Pícha, odhady se bohužel naplnily. Nejhoršího výsledku, jak je v posledních letech zvykem, bylo dosaženo u masa. Tady činí záporné saldo 23 miliard korun, což je 60 procent celkového záporného salda agrárního zahraničního obchodu.

"To je rovněž rekordní hodnota. Špatný výsledek je u mléka, a u zeleniny, kde z vlastní soběstačnosti stačíme vyprodukovat pouze 35 procent," uvedl Vladimír Pícha.

Z masa se propad nejvíc dotýká prasat. "Stoupá dovoz, snižuje cenu, a proto u nás chovy končí," vysvětluje ředitel Svazu chovatelů prasat Jan Stibal.

Na rekordním schodku agrárního zahraničního obchodu se pravděpodobně odrazilo posilování české měny v minulých letech a snížení exportu cigaret. Jak dodal mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, i když poklesl agrární export, došlo v řadě zemí, kde má Česko tzv. agrární diplomaty, ke zvýšení exportu. Nejvíce v Rusku a Číně.

Vyvážíme mléko a dovážíme jogurty

Čeští zemědělci hodně exportují suroviny, které se pak v jiných zemích zpracovávají. Do Česka se potom dováží již hotové potraviny, které mají přidanou hodnotu a tím pádem i cenu vyšší, upozorňuje Tomáš Maier z České zemědělské univerzity:

"Peníze utíkají z republiky, vyveze se živé zvíře nebo syrové mléko, tam se z toho udělá masná konzerva nebo jogurt, a ten je následně dovezen k nám zpátky."

Přestože máme moderní zemědělství, které je plně konkurenceschopné s ostatními pěstiteli a chovateli, stali jsme se vývozci suroviny a dovážíme práci z ostatních zemí. Podle Tomáše Maiera za to nemohou jen zemědělci, ale také zpracovatelé.

"Na rozdíl od západní Evropy u nás neexistuje majetkové propojení mezi zemědělskou prvovýrobou a zpracovatelským článkem. Místo toho, aby zemědělci společně se zpracovateli bojovali proti obchodním řetězcům, tak zemědělci se zpracovateli válčí mezi sebou."

Nejvíc vyvážíme na Slovensko a dovážíme z Německa

Export do zemí mimo EU roste podle ministerstva zemědělství rychleji než do evropských států. Agrární zboží loni nejvíce směřovalo na Slovensko (21,8 procenta), do Německa (19,7 procenta) a do Polska, hlavními odběrateli mimo EU jsou Rusko, Japonsko, Čína, Turecko nebo USA.

Naopak do ČR nejvíce míří dovozy z Německa (21,6 procenta) a Polska (16,9 procenta), dále pak z Nizozemí, Slovenska a Španělska, ze zemí mimo EU jde o Čínu, Turecko, USA nebo Norsko.