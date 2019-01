Česko znovuotevře ambasádu v Singapuru

Shodl se na tom s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD). Velvyslanectví v Singapuru bylo zrušeno v roce 2008 a zastupováním českých zájmů je nyní pověřeno velvyslanectví v Indonésii.

Premiér v úvodu své týdenní návštěvy v Asii několikrát označil Singapur za obchodní bránu na kontinent a zdůraznil, že region nabízí řadu podnikatelských příležitostí. Singapur, Thajsko i Indie patří mezi nejsilnější ekonomiky v regionu. Se všemi má Česko podle údajů agentury CzechTrade aktuálně schodkovou obchodní bilanci.

"Je velice důležité, abychom neměli 85 procent celého exportu do Evropské unie, ale měli jasnou strategii v Asii i Africe. Je to velká příležitost pro naše firmy," uvedl Andrej Babiš. Ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) řekla, že v Singapuru je řada obchodních společností, které dovážejí zboží, které potom reexportují. "Pro naše podnikatele je dobré najít jednoho velkého partnera, který pomůže to zboží dostat do dalších zemí," dodala Nováková.

Podnikatelé vítají, když s nimi na mise jezdí členové vlády

Mezi členy podnikatelské mise patří například Petr Novosad ze sklárny Novosad a syn:

"Náš cíl je především najít nové partnery, odběratele našich sklářských výrobků. Jsme výrobci luxusního nápojového skla. Nejzajímavější je pro nás asi Singapur. Ale mám jeden kontakt i v Bangkoku."

Nové obchodní partnery tam chce firma najít hlavně mezi restauracemi a hotely nebo mezi distributory.

Podnikatelé jezdí během roku na řadu misí. Ne všem se podaří dojednat nové zakázky. I tak výjezdu nelitují, říká generální ředitel společnosti Baest Machines and Structures, která dodává například nádrže a zásobníky pro průmyslové užití.

"Představovat si, že jediným kontaktem do nového teritoria získáte zajímavý obchod, je relativně naivní. Je potřeba si to odpracovat. Ale účast na takové misi může již probíhající kontakty s partnery ještě více utužit nebo je to vítaná možnost, jak za účasti a podpory ekonomické diplomacie získat určitou výhodu."

Právě kvůli tomu podnikatelé vítají, když s nimi na mise jezdí také členové vlády.

Jméno Andreje Babiše nese orchidej

Česká delegace na sebe zanechala památku v singapurské botanické zahradě. Jedna z orchidejí nese jméno českého premiéra "dendrobium Andrej Babiš". Jak řekl novinářům, jedná se o tradici. Květiny už jsou tu pojmenovány i po Václavu Havlovi a Václavu Klausovi. V zahradě Babiše uvítala i zaměstnankyně s českým původem Jana Leong-Škorničková, která v Singapuru žije přes 15 let a specializuje se na různé typy zázvoru.

Před odletem do Thajska navštívil Andrej Babiš výzkumné centrum pro vývoj bezpilotních automobilů, kde si jeden z vozů vyzkoušel. Pražská Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) při příležitosti jeho návštěvy podepsala memorandum o porozumění s místní Nanyang Technological University, která na automobilech pracuje. Singapur chce do roku 2022 do ulic vypustit autobusy bez řidiče.

V Indii by měl Andrej Babiš ve městě Puné slavnostně otevřít výrobnu plastových povlaků české společnosti Technicoat a nové vývojové centrum společnosti Škoda Auto India/Volkswagen Group.