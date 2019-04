Česko sužuje sucho. Pokud nezaprší, přijdou problémy, varují zemědělci

Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, střední a jižní Moravě a také v Polabí a Poohří. Informuje o tom vědecký portál InterSucho, kam posílá zprávy asi 350 zpravodajů - hlavně zemědělců. Desítky z nich hlásí, že na většině území republiky kvůli extrémnímu nedostatku srážek za posledních pět týdnů plodiny nevzcházejí nebo zasychají, neroste ani tráva či vojtěška.

"Momentálně je situace velice aktuální pro obiloviny, protože se tvoří odnože, které tak mohou být redukovány. A pokud to týdne nepřijdou nějaké vydatnější srážky, jsou ta poškození nevratná," řekl Českému rozhlasu člen týmu InterSucho Petr Hlavinka.

Meteorologové očekávají, že by se měl déšť objevit už o víkendu a pršet by pak mělo až do začátku května. To by podle odborníků přírodě, vegetaci a půdní vlhkosti výrazně pomohlo.

Podle rektora České zemědělské univerzity Petra Skleničky ale chybí v krajině téměř roční úhrn srážek. Předpokládá, že i letošek bude extrémně suchý a teplý. Pokud bude tento stav pokračovat, dopady na zemědělskou produkci, kondici lesů i stav vodních toků budou podle něj tvrdé.

Také klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globálních změn AV upozorňuje, že dlouhodobé sucho trvá od roku 2014.

"Za posledních pět let chybí na některých místech až rok srážek. Momentálně v půdě chybí 20 až 40 milimetrů půdní vláhy. To ale neznamená, že když napadne takovéto množství srážek, tak se to vyrovná. K dosycení půdní vláhy stačí méně, ale k doplnění spodních vod bychom potřebovali nadprůměrné období srážek. K podzemním vodám navíc potřebujeme zimu bohatou na sníh - což letos bylo pouze na horách, ale ne v nižších polohách," řekl Českému rozhlasu.

Vracíme vodu lesu

Do boje se suchem se pustily také Lesy České republiky. Tento týden odstartovaly program s názvem Vracíme vodu lesu. Je největší v historii státního podniku. Více než miliardu korun investuje do staveb, které zadrží vodu v lese i v krajině.

"Cílem těchto opatření je zmírnit dopady sucha a nedostatku vody," uvedl vedoucí odboru vodního hospodářství Lesů ČR Tomáš Hofmeister.

"Na projekty podnik čerpá dotace z ministerstev zemědělství a životního prostředí a také z přeshraničních programů. Soustředíme se na oblasti, které nejvíc trápí sucho, ale stavíme v celé republice,“ řekl generální ředitel podniku Josef Vojáček.

Vytipovaných mají Lesy ČR víc než 300 míst napříč celou republikou, kde chtějí obnovit nebo opravit potoky, tůně, mokřady nebo třeba rybníky. Zhruba na sedmdesáti místech už se pracuje.