Česko přijímá první opatření proti koronaviru

Větší aktivitu čeká premiér u posádek letadel i pasové kontroly:

"Ta opatření by měla být vylepšená o to, že každá posádka letadla, které přistane v ČR, bude dopředu informovat pasažéry o tom, že pokud někdo má dýchací problémy, má pocit, že je nemocný, tak by měl vyhledat lékařskou pomoc."

Kontroly teploty u pasažérů by podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové neměly význam vzhledem k tomu, že je chřipková sezona. Bylo by tak mnoho falešně pozitivních vzorků. Navíc, jak uvedl ministr Vojtěch Adam (za ANO), inkubační doba je 14 dnů. Sází proto hlavně na informovanost.

"Chceme zvýšit informovanost pasažérů, kteří přilétají do ČR, aby věděli, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy obdobné infekci koronaviru, které jsou podobné klasické chřipce."

Ministr dodal, že zakazovat přímé lety z Číny do Prahy nepovažuje za racionální, když veškerá okolní letiště je neruší.

Letiště vyčlenilo pro lety z Číny dva speciální vchody

Pražské letiště už ale pro lety z Číny vyčlenilo dva speciální vchody, které se budou pravidelně dezinfikovat, dodává předseda představenstva letiště Václav Řehoř:

"Dokoupili jsme a distribuovali respirátory, zabezpečili jsme dezinfekční prostředky, které jsou k dispozici napříč celým letištěm."

Na zaměstnance letiště se už obrátily dvě cestující z Kataru s příznaky nemoci, ale testy onemocnění nepotvrdily.

Studenti z Wu-chanu chtějí domů

Přímo ve Wu-chanu, odkud se virus rozšířil, jsou čtyři Češi. Dva tam pobývají dlouhodobě, dva studují. Právě studenti se chtějí vrátit domů. Jeden z nich Daniel Pekárek zde studuje informatiku. Na facebook napsal, že se neodvažuje vyjít ven. Postěžoval si i na nedostatek ochranných roušek.

Jeden Čech byl hospitalizován kvůli podezření na onemocnění ve Vietnamu, zatím se u něho nepotvrdilo, uvedl ministr Vojtěch:

"Podle našich informací se nepotvrdil koronavirus u Čecha, který je hospitalizován ve Vietnamu. Zatím to vypadá, že ten nález je negativní."

Česko na evakuaci spolupracuje s Francií

Británie, Španělsko a Austrálie oznámily, že se snaží pomoci svým občanům opustit čínské město Wu-chan. Evakuaci svých státních příslušníků z Wu-chanu mají v plánu podle dřívějších zpráv i Spojené státy, Francie a Japonsko.

O možnosti návratu dvou ze čtyř českých občanů, kteří mají o evakuaci zájem, jedná česká diplomacie s dalšími zeměmi Evropské unie, především s Francií. Podle premiéra Andreje Babiše by mohli zůstat ve Francii v karanténě. Podle britských bulvárních médií ale Čína odletům cizinců zatím brání.

Infekční klinika pražské Nemocnice Na Bulovce je na případné pacienty nakažené koronavirem připravena, v současné době má pro tyto případy vyčleněny dva volné pokoje. Počty lůžek může v případě potřeby zvýšit. Pokud by se u někoho infekce potvrdila, podléhal by izolaci.

Epidemiolog Rastislav Maďar upozornil, že koronavir sice nemá u všech nakažených tak těžký průběh, přesto může být nemocných mnohem víc než kdysi SARS.

Praha má nyní čtyři letecká spojení s Čínou, týdně se jedná o 12 spojů. V roce 2019 podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188.000 cestujících v obou směrech.