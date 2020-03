Česko přijalo kvůli koronaviru radikální opatření. Zavírá školy, ruší akce nad 100 lidí

"V každém případě chceme zabránit tomu, aby se u nás nestalo to, co se stalo v Itálii, kde je celá země v karanténě," řekl po jednání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) doplnil, že základní, střední, vyšší odborné školy i vysoké školy budou uzavřeny od středečního rána nejméně do konce března. Jedinou vyjímku z opatření tvoří mateřské školky. Rodiče, kteří nemají hlídání, si podle ministra můžou vzít ošetřovné.

V některých školách budou mít učitelé možnost pracovat z domova, jinde se budou scházet ve školách bez žáků. Vyplývá to z vyjádření předsedů Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ), Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) a Unie školských asociací CZESHA.

Vysoké školy začaly rušit kontaktní výuku i plánované akce. Například rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja potvrdil, že studenti zůstanou doma až do 27. března. Je přesvědčený, že všichni tuto improvizaci zvládnou.

"Co se týče přednášek, stejně je to postavené na samostudiu a co se týče seminářů, studenti by měli dostat úkoly, na kterých by měli pracovat a ty pak budou zhodnoceny ihned poté, co ukončíme tuto mimořádnou situaci. Takže studenti by to měli v pohodě zvládnout."

Zákaz akcí nad 100 lidí

Zákaz účasti na veřejných akcích se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých a kulturních představení, výstav, poutí či trhů přesahujících návštěvnost 100 osob. Nákupní centra či fitcentra jsou ze zákazu vyjmuty. Stejně tak mohou být v provozu lyžařská střediska.

Podle premiéra Babiše se nařízení netýká ani státních úřadů. "Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona."

Některá divadla okamžitě zrušila představení až do odvolání. Ruší se některé premiéry filmů a na ně navazující distribuce. Národní památkový ústav (NPÚ) do odvolání uzavřel památkové objekty s celoročním provozem a odkládá zahájení hlavní návštěvnické sezony na neurčito.

Sportovní zápasy se mohou hrát bez diváků. To, zda se budou konat, hodlá premiér nechat na organizátorech. „Platí ten limit, takže by se utkání mohla odehrát bez diváků. Ale záleží to na organizátorech," řekl Babiš.

Prymula: Musíme epidemii rozložit

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula k přijatým opatřením řekl, že je epidemii koronaviru v Česku potřeba rozložit do delšího času, aby byla stále zachována dostatečná kapacita zdravotnických zařízení.

Už v pondělí uvedl, že je třeba zachovat lůžka v nemocnicích volná pro vážné případy, z nemocničních izolací tak byla už většina nakažených odeslána do domácích karantén. Ministerstvo zdravotnictví proto nakoupí nové ventilátory k nemocničním lůžkům, pořídí jich asi 150. V současné době jich je asi 20 na 100.000 obyvatel. Při vážném průběhu nemoci COVID-19 dochází k zánětu plic a dechové nedostatečnosti.

Od úterý platí zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních s ubytovací službou napříč Českem. Výjimku tvoří pouze dětská oddělení, porodnice a hospicová zařízení.

Kvůli koronaviru pokračují kontroly na deseti hraničních přechodech na jihu a západě Česka, při kterých hasiči namátkově měří teplotu řidičům a cestujícím.

Za porušení mimořádných opatření vyhlášených ministerstvem zdravotnictví hrozí lidem sankce až tři miliony korun.