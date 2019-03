Česko představí na Expo v Dubaji zařízení, které promění poušť v oázu

Český pavilon vyroste podle návrhu mladých českých architektů společnosti Formosa AA. Samotná stavba ale nebude jen výstavním prostorem, stane se sama výrazným exponátem. Struktura pavilonu kombinuje dvě na první pohled odlišné části. Jednoduchá hmota pavilonu je doplněna dvanáctimetrovou organickou strukturou sklolaminátových trubic, která obrůstá budovu, prorůstá do interiéru a vytváří hlavní vizuální prvek, který se prolíná celým pavilonem. Jak upozornil Jiří František Potužník, který má přípravu expozice na starosti, tak velký samonosný objekt ze sklolaminátových prutů ještě nikdy nikdo nepostavil.

Kompletní pavilon mají stavitelé předat České republice k užívání do konce letošního roku. V lednu 2020 by pak do pavilonu měl být nainstalován systém s názvem S.A.W.E.R. (Solar Air Earth Resource), tedy zkratka anglických slov pro slunce, vzduch, vodu, energii a zdroje. Tento systém, který vyvíjejí vědci z akademie věd a Českého vysokého učení technického, bude s pomocí solární energie vyrábět vodu ze vzduchu. Zájem o něj projevili už třeba v Abú Dhabí.

"Je potěšitelné, že architektura českého pavilonu i technologie SAWER se dostaly nejen do místních médií a začínají se ozývat zájemci o případný nákup licence. SAWER by mohl pomáhat napájet velbloudy anebo někde v poušti vytvářet oázy," uvedl Jiří František Potužník.

Z písku mohou vyrůst bylinky, rajčata i palmy

Voda ze systému S.A.W.E.R. se dá totiž využít různými způsoby. Může se mineralizovat a použít jako pitná pro lidi a zvířata anebo třeba jako zálivka různých rostlin. Právě pěstování podpovrchových kultur, z nichž mohou i v pouštním písku růst rostliny, úspěšně testuje Botanický ústav Akademie věd v Průhonicích. Zkoušejí pěstovat vojtěšku, trávu i některé obiloviny, cizrnu, tymián nebo třeba rozmarýn.

"Snažíme se ukázat, že jsme schopni pěstovat rostliny v písku v poušti bez použití syntetických hnojiv, čistě organickými vstupy. Pokud dáme do písku výluh z kompostu a řasovou suspenzi, jsme schopni vypěstovat třeba krásný trávník. Chceme pěstovat trávu, bylinky, plodiny. Ve vedlejším pokusu pěstujeme i rajčata a pórek. V Dubaji bychom ale chtěli udělat i keřové a stromové patro. Tedy olivy nebo palmy," vysvětlil docent Miroslav Vosátka z Botanického ústavu AV.

Část české expozice má být pod zemí a návštěvníci tak budou moct díky průhledným tubusům vidět, jak rostliny prorůstají pískem.

Český pavilon se bude nacházet na pozemku s plochou 2 200 metrů čtverečních a bude první u jednoho z hlavních vstupů na výstaviště. Stejně jako na Expo 2015 v Miláně, kde Česko za svoji prezentaci získalo třetí místo.