Česko otevřelo velvyslanectví v Mali

Československo udržovalo s Mali vztahy již od dob jejího vzniku počátkem 60. let 20. století. Razily se zde například první malijské franky nebo se cvičili malijští piloti.

Region Sahelu (Mali, Niger, Burkina Faso, Čad a Mauretánie) je oblastí migrace do Evropy. Zároveň se potýká s působením teroristických skupin, pašováním zbraní a drog či obchodem s lidmi. I přes složitou bezpečnostní situaci zůstává Mali významným obchodním partnerem ČR mezi zeměmi subsaharské Afriky. S cílem podpořit soukromé investice na rizikových trzích byl letos pro české firmy spuštěn program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce.

„Jde o produkt, který by měl pomoci firmám investovat do Afriky. Daleko lepší než dotace a granty jsou záruky za finanční produkty. V první pilotní fázi je na projekt vyčleněno 50 miliónů korun. Cílem je pokrýt 50 % investic českých firem s dobou splatnosti až 8 let, tak abychom mohli povzbudit bezpečné investice do Afriky,“ uvedl již dříve náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

České firmy mohou přinést pracovní místa

Například firma G E T chce v Mali přispět k dlouhodobému využití ložiska kvalitních písků a štěrkopísků Kirina. Reaguje na potřebu země snížit dovoz cementu a dalších stavebních materiálů s nízkou kvalitou. Zároveň tím přispěje k vytvoření nových pracovních míst a tím omezení migračních tlaků.

Slibně vypadá i projekt pražské firmy AAA Techlabs. Ta se rozhodla pro vývoj revolučních dioptrických brýlí. Díky jejich nastavitelnosti a možnosti výběru čoček je může nosit každý. A díky nízké ceně pouhých tří dolarů budou dostupné lidem s očními vadami i v těch nejchudších zemích světa. Se svým projektem získala firma 1. cenu v Lausanne. "Náš projekt také umožní vytvoření místních „mikropodniků“ prodejců brýlí, které budou zpočátku podporované z mikroúvěrů, což přispěje k rozvoji podnikatelství místních komunit,“ přibližuje Philip Staehelin z firmy AAA Techlabs.

V Mali působí čeští vojáci

„Naše ozbrojené síly již několik let působí v rámci evropské výcvikové mise maliských ozbrojených sil (EUTM Mali), která posiluje kapacity pro boj proti terorismu. Pokud tam neuspějeme a dovolíme, aby si teroristé budovali svou pevnost před naším prahem, ohrozí to bezpečnost celé Evropské unie a zároveň i našich občanů," uvedl ministr Petříček.

V Mali nyní působí 118 českých vojáků ve výcvikové misi EU. Český kontingent je tak druhý nejpočetnější. Vojáci rovněž působí v mírové misi OSN MINUSMA.