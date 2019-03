Česko na veletrhu v Lipsku nabídne 130 autorských čtení

Lipský veletrh vzdal poctu i českému výtvarníkovi žijícímu ve Spojených státech - Petru Sísovi. Česká republika na čtyřdenní knižní přehlídce uspořádá na 130 autorských čtení, debat a dalších akcí. Část spisovatelů se do Německa vydala hromadně vlakem.

Koordinátorem Českého roku kultury v německy mluvících zemí a hostování Česka na veletrhu v Lipsku je Martin Krafl, který z Lipska přijel a opět se tam chystal.

"Přesně tak, mě to nedalo. Chtěl jsem u toho odjezdu být. V Lipsku už spousta akcí běží. My jsme například v pátek zahájili v galerii výstavu českého komiksu, v sobotu jsme instalovali výstavu Karla Cudlína v Městské knihovně v Lipsku. Jsou na ní fotografie všech současných autorů, kteří se do Lipska vydávají. Dneska na lipském nádraží vlály vlajky nejenom v barvách ČR, ale i s nápisem AHOJ, což je motto našeho projektu."

Veletrh v Lipsku se letos soustředí na Českou republiku.

"Ano, to bylo dlouhodobé přání českých spisovatelů, ministerstva kultury a literární scény. Není to tak jednoduché. Česku se to povedlo v roce 1995. Tehdy hostování zaštiťovali Pavel Kohout a Jiří Gruša, a bylo zaměřené hlavně na zdůraznění existence české literatury po rozdělení Československa. Tu druhou šanci dostáváme právě teď. A když se podívám, jak v rámci probíhajícího Českého roku kultury v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku, který to hostování umocňuje, o nás referují média v těchto německy mluvících zemích, tak mám pocit, že máme dobře našlápnuto, a že tento týden by mohl být pro ten německy mluvící trh důležitý, co se české literatury týče."

Kolik spisovatelů jede?

"Celkem 55. Dnes jich ve vlaku bude dvanáct. Je to z logistických důvodů. Je třeba říct, že většina spisovatelů v ČR má pořád psaní jako hobby, takže někteří z nich přece jen s několika dny dovolené váhali, a rozhodli se přijet až na ten veletrh."

Iva Procházková se zúčastní Lipské kriminální noci

Nastoupit do vlaku se chystala i spisovatelka Iva Procházková. Jaký má na veletrhu program?

"Budu představovat svoje kolegy, protože jsem takovou velvyslankyní ČR za literaturu pro děti a pro mládež. Budu vést rozhovory a autorská čtení například s Petrem Sísem nebo Markem Tomanem. Také tam mám rozhovory a autorské čtení s mými německými kolegy. Myslím si, že je to dobrý způsob, jak českou a německou literaturu ukázat na pódiu vedle sebe."

S manželem tam budete uvádět i film Uzly a pomeračně. O čem film je? Liší se od knižní předlohy?

"Kniha je o tom, že vůbec není lehké překročit práh dospělosti. Film vznikl v česko-slovensko-německé koprodukci, odehrává se na sasko-českém pomezí. Předloha a film se v zásadě neliší, ale režisér Ivan Pokorný našel svébytnou řeč. Myslím, že si vybral opravdu velice dobré herce, i neherce, to jsou ti mladí dospívající."

Když jste se dozvěděla, že na veletrh pojedete hromadně, potěšilo vás to?

"Já jsem měla vždycky ráda školní výlety. Maminka předem nadělala řízky. Tentokrát jedu bez řízků, ale na tu atmosféru vzájemnosti se moc těším. Myslím, že některé kolegy ani neznám. Ty generace se pomalu vyměňují. Já patřím k té starší. Chci využít příležitost poznat mladší kolegy, jejichž knížky třeba znám, ale je osobně ještě ne."

Na jakou akci se na veletrhu v Lipsku těšíte?

"Těším se na Kafka Band, který nám zahraje hned při slavnostním otevření. A pak se těším, ale mám taky trošičku trému, na Lipskou kriminální noc, která je vždycky velice dobře navštívena. Tam budu se čtyřmi dalšími v Německu oblíbenými autory kriminálních románů. Člověk má obavy, aby ve velmi dobré společnosti taky nějak reprezentoval."

Co teď píšete?

"Já jsem dopsala román, který se jmenuje Nekompromisně. Za 14 dní vyjde v nakladatelství Paseka, a já doufám, že osloví čtenáře, protože se týká současné situace v ČR i situace politické. Přála jsem si, aby vyšel teď protože se týká voleb do Evropského parlamentu a s v románu budou s nimi spojené zločiny a nekalé události."