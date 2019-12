Česko - kosmické centrum Evropy. Od roku 2021 bude Praha sídlem nové vesmírné agentury

Z Prahy by se do budoucna mělo stát kosmické centrum Evropské unie. Od roku 2021 se totiž Česko stane sídlem nové evropské agentury pro kosmický program. Ta vznikne rozšířením stávající organizace GSA, která už nyní z Prahy řídí evropský globální navigační satelitní systém Galileo. Česku to kromě miliardových příjmů do státního rozpočtu přinese příležitost pro vědu a výzkum i prestiž.