Česko bojuje s epidemií spalniček, slabá proočkovanost nechrání před šířením

Za prvních sedm týdnů tohoto roku se v česku spalničkami nakazilo kolem stovky lidí, to je téměř polovina všech případů za celý loňský rok. Nejhorší je zatím situace v Praze. Od začátku roku už v hlavním městě onemocnělo více než sedmdesát lidí ve věku od tří do 46 let. Zvýšený výskyt spalniček evidují také v Moravskoslezském kraji.

Podle epidemioložky Zdeňky Jágrové se už teď dá mluvit o epidemii. "Spalničky jsou jednou nejnakažlivějších infekcí. Obáváme se toho, že může nastat situace, kdy počet nemocných bude nadále ještě stoupat."

Za nejúčinnější ochranu proti spalničkám se považuje očkování. Nemoc se nemůže dál šířit, pokud je proočkovanost populace alespoň 95 procent. Ještě v roce 2007 mělo vakcínu proti této nemoci zhruba 98 procent dětí do tří let. Od roku 2013 jejich podíl ale každoročně klesá. Předloni jich bylo už jen 84 procent. Podle místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hany Cabrnochové lidé očkování bagatelizují.

"Bagatelizujeme riziko, které znaly i předchozí populace. Starší generace se stekávaly s tím, že děti i umíraly v rodinách. A jesliže se nám vrátí spalnčiky do populace, budeme opět čelit tomu, co jsme se domnívali, že už nikdy řešit nebudeme muset."

Česká vakcinologická společnost chce vytvořit portál s odbornými ověřenými informacemi o očkování. "Prostřednictvím různých webů a zejména portálů na webu ministerstva zdravotnictví chceme rozptylovat mýty, že očkování způsobuje autismus a další problémy, což není pravdou. Chceme upozornit, že to onemocnění skutečně je nebezpečné, protože z evropských dat vyplývá, že každý tisící nemocný umírá. A to určitě tady nechceme," říká náměstek ministra zdravotnictví a předseda vakcinologické společnosti Roman Prymula.

Ministr nařídil plošné očkování zdravotníků

Situaci s postupem nemoci považuje za vážnou také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Chce, aby ředitelé fakultních nemocnic nechali naočkovat proti spalničkám všechny zdravotníky na vybraných odděleních. Především má jít o personál na rizikových odděleních, jako třeba urgentní příjmy nebo infekční a dětská oddělení, kde je riziko nákazy větší. Ministr připomněl případ, kdy při loňské epidemii kvůli nemoci zdravotníků vypadl právě urgentní příjem v pražské nemocnici v Motole.

"Až pak budeme čelit tomu, že vypadne urgentní péče v Praze nebo třeba Ostravě či jinde, nevím, co budeme dělat. Vzhledem k tomu, že to nebezpečí skutečně reálně hrozí, chci, aby zdravotníci byli očkováni plošně všichni," uvedl d tím, že zdravotníci by měli být očkováni v následujících týdnech.

Zatím jde podle ministerstva o doporučení či výzvu, která není povinná a nedá se nijak vymáhat. Ale ministrův náměstek Roman Prymula už naznačil, že pokud nemocnice výzvu nepřijmou, zváží resort takzvané mimořádné očkování, které už bude povinné.

"Pokud by k tomu nepřistupovali zdravotníci racionálně, je tady možnost to zpřísnit tak, že bychom zavedli mimořádné očkování se všemi důsledky. To ale zatím nechceme dělat. Protože tam se ta povinnost sankčním způsobem vymáhá. Ale zatím si nemyslíme, že by to byl tento případ," vysvětluje Roman Prymula.

Všechny velké nemocnice, které Český rozhlas oslovil, opatření vítají. Například Fakultní nemocnice v Ostravě nebo v Brně. V motolské nemocnici už koncem minulého týdne začali s vyšetřením protilátek u všech nově nastupujících zdravotníků. Také primářka infekční kliniky pražské nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová uvedla, že plošné očkování podpoří.

"Určitě to budu podporovat, je to jen o logistickém zvládnutí a dostatku očkovací látky. Z mého pohledu je to rozumná záležitost."