České rekordy: becherovkou si ve Varech připíjelo 2285 lidí

"Přípitky patří k přelomu roku neodmyslitelně a my v České knize rekordů registrujeme třeba největší přípitek šampaňským. To je dávná tradice. Ten rekord patří Jaroměřicím nad Rokytnou. V jednu chvíli si tam společně skleničkou přiťuklo a následně připilo šampaňským 1586 lidí, což je mohutný přípitek. Existuje taky přípitek becherovkou. Samozřejmě, že v Karlových Varech. Tam už bylo 2285 lidí."

Existuje třeba největší láhev šampaňského?

"Existuje největší láhev s vínem. Registrovali jsme ji, ale nemáme ji. Ti šílenci ji mají někde na Moravě."

Nejdelší česká prskavka hořela skoro 18 minut

Rekordy drží i ohňostroje, které k Novému roku patří. Například vítání nového roku ve Spojených arabských emirátech letos překonalo hned dva světové rekordy - tamní ohňostroj získal titul nejdelšího na světě (13 km) a také toho s nejdelší salvou (skoro 5 km). V Česku jsme vytvořili rekord sice skromný, ale zajímavý.

"Je to nejdelší prskavka. Je uložena v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Má délku 2,5 metru. První prskavka už je vypálená, ta druhá ještě ne. První byla vypálená proto, aby se zjistilo pro oficiální zápis do České knihy rekordů, jak dlouho vydrží prskat. A ten údaj je pozoruhodný. Je to 17 minut a 48 vteřin. Autory jsou nadšenci z Ostravy. I já přeju všem do Nového roku, ať jim prská jen to nejlepší a ať všechny ty ohýnky z ohňostrojů jsou potom i v očích těch nadšených lidí."