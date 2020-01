České knihy, které musíte znát

V redakci Radio Prague International se tak zrodil nápad situaci zmapovat, hledat odpověď na otázku, které knihy jsou přeloženy do světových jazyků (do angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny). A zároveň zahraničnímu publiku klenoty české literatury přiblížit. Cílem projektu je atraktivní formou představit nejznámější, nejlepší, populární díla české literatury a poezie minulosti a zároveň upozornit na současné autory. A také prostřednictvím české literatury nabídnout pohled na život v Česku, obraz české reality.

Jak vznikal seznam?

Jsou knihy, o jejichž nominaci nebylo pochyby. Babičku Boženy Němcové zná každý Čech. Patří k povinné školní četbě, dobře známá je i její zfilmovaná verze. Tady nás samozřejmě nepřekvapilo, že byla přeložena do všech možných jazyků. Dobrý voják Švejk, mnohými považovaný za obraz českého charakteru, je fenomén dobře známý i za hranicemi. Kniha byla přeložena do 58 jazyků. Při výběru knih jsme se rovněž inspirovali „Kánonem 100“ stanice Českého rozhlasu Vltava. Šlo o anketu u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky, kdy experti a literární kritici nominovali zásadní prozaická i básnická díla, z nichž pak posluchači vybírali ta podle jejich soudu nejlepší. Tady je třeba přiznat, že ne všechny se ovšem dočkaly překladů. Pokud jde o současné autory, vycházeli jsme z doporučení Českého literárního centra i zástupců Českých center a jejich zkušeností z prezentace české literatury na různých fórech, především knižních veletrzích.

Klišé i překvapivé objevy

Při vyhledávání přeložených knih jsme někdy narazili na zajímavé poznatky. Třeba fakt, že popularita jednotlivých knih značně kolísá napříč světovými regiony. Týká se i těch nejznámějších děl (Švejk je v Rusku v podstatě kultovní knihou, v anglosaském světě je ohlas vlažnější) i současných autorů (Marek Šindelka je literární hvězdou v Nizozemí, do řady významných jazyků nebyl přeložen). V Polsku vycházejí české romány v tak velkých nákladech, že jakékoliv granty a dotace jsou zbytečné. Některé knihy, které bychom považovali za typicky svázané s českým prostředím (Klabzubova jedenáctka) se prosadily i ve světě. Nebo že díky tomu, že Česko bylo čestným hostem knižního veletrhu v Lipsku v roce 2019, se výrazně zvýšil počet překladů do němčiny. Od února startujeme přehled příběhů, se kterými stojí za to se seznámit a které stojí za to si přečíst. Věříme, že jak klasická, tak i současná česká literatura má naději si najít čtenáře nejen v Česku, ale i za hranicemi. Ke každé knize na našem webu najdete krátké video, jehož průvodkyní bude talentovaná spisovatelka Pavla Horáková. A v audiu najdete rozhovor s literárním expertem, překladatelem, autorem, který vám dané dílo přiblíží. Věříme, že i díky tomuto našemu projektu strávíte zajímavé chvilky s českou literaturou!