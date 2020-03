Česká vláda se snaží dostat zpátky ze zahraničí tisíce turistů

Jaký počet je aktuální počet těch Čechů v cizině, kteří se chtějí vrátit do vlasti, není možné přesně určit. Do systému DROZD, který registruje Čechy v zahraničí, se registrovalo přibližně 16 tisíc lidí. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD jich ale v cizině bude minimálně dvakrát tolik.

Už v sobotu zčalo ministerstvo zahraničí organizovat dopravu českých občanů z evropských států do země pomocí autobusů. Autobusy se zaměřily hlavně na velká mezinárodní letiště jako Vídeň, Mnichov a Frankfurt, kde uvízli Češi, jimž byl zrušen návazný let do ČR.

Ke čtvrtku vyslala česká diplomacie přes 30 autobusů, které pomohly v návratu domů více než 800 Čechům, třeba z Vídně, Berlína, Londýna, Curychu, Mnichova, ale i Slovinka či Chorvatska. Na další dny se připravují cesty z Paříže, Lucemburku, Frankfurtu a z Amsterodamu. Informace k odjezdům uvádí MZV na svých webových stránkách.

V noci na čtvrtek vypravilo Česko také dvě letadla pro uvízlé občany na Kanárských ostrovech. Přivezlo odtud 268 českých občanů. Společně s Čechy přiletělo i 68 Slováků a 15 Slovinců. Ve čtvrtek odletěl speciál pro Čechy do Maroka.

Evakuace Čechů z Asie a Latinské Ameriky

Hůře jsou na tom Češi v zemích za oceánem, třeba v Latinské Americe, Vietnamu či na Filipínách. Aerolinky ruší spoje a navíc nemohou letět přes USA, které Evropanům zakázaly vstup do země. I těm chce ale vláda podle ministra Petříčka pomoct. V nejbližších dnech by mělo zamířit české letadlo do Vietnamu.

Probíhá také koordinace s ostatními členskými státy na vyslání letadel do střední Ameriky a Asie. "Do konce týdne bychom měli vyřešit situaci právě ve vzdálenějších destinacích jako je Panama či Dominikánská republika. Tam je asi 60 Čechů, které cestovní kanceláře momentálně neberou na palubu letadel," uvedl ministr.

Výzva MZV

I když ministerstvo zahraničí českým cestovatelům pomáhá, vyzvalo na svém webu, aby se primárně pokusili dostat se domů individuálně.

"V případě, že přilétáte na letiště do Německa nebo Rakouska, využijte primárně vnitrostátní komerční přepravu na hranici s ČR. Z hraničního přechodu Vám již může pomoci se zajištěním přepravy rodinný příslušník či osoba blízká. Máte-li rodinného příslušníka, který pro Vás může dojet na letiště v zahraničí, vztahuje se na něj výjimka pro vycestování z Česka, pokud doloží letenku nebo palubní vstupenku," informuje ministerstvo.

Upozorňuje, že mimořádné přepravy se mohou zúčastnit pouze občané České republiky, kterým byla zrušena navazující doprava do Česka v důsledku zavedených opatření. "Na všechny cestovatele bude nahlíženo jako na cestovatele z rizikových zemí a přeprava nebude umožněna osobám, které budou vykazovat příznaky onemocnění," připomíná MZV.