Česká policie letos pátrala po 1300 dětech

V Česku se každý rok vyhlašuje pátrání po zhruba 2000 dětech. Letos už jich policie hledala 1300, řekl vedoucí odboru pátrání policejního prezidia Jan Rybár při zahájení konference neziskové organizace Amber Alert Europe, která vytvořila síť policejních pátračů po dětech. Jan Rybár přiblížil, jak se při pátrání postupuje:

"Nejprve se prověří všechny známé adresy a místa, kde se dítě může zdržovat, jeho kamarádi a teprve pak se přistupuje k policejním pátracím akcím. Rozhodující roli má i místo, kde se dítě ztratí. Jinak se postupuje ve městě, jinak ve volné přírodě."

Je třeba hledat důvody, proč děti utíkají z domova

Jedním z témat letošního setkání jsou důvody, proč děti utíkají z domova, tedy ze zázemí, kde by se správně měly cítit nejvíc v bezpečí. Podle Rybára by se policie neměla zaměřovat jen na vypátrání dítěte, ale právě i na motivaci jeho útěku, aby dítě případně nevracela "do jámy lvové".

"Rodiče jsou kolikrát pracovně natolik vytížení nebo i zahledění do svých problémů a starostí, že na to dítě nemají čas. Potom se zjistí, že ani neví, v čem dítě odešlo ráno do školy, kdo jsou jeho kamarádi, s kým se pohybuje, kde tráví svůj volný čas."

Další diskutovanou problematikou jsou smíšená manželství a únosy dětí, které následují po rozvodech do země původu jednoho z rodičů.

Cílem konference je navázat neformální kontakty

Do Česka přijelo na 40 policejních expertů z celého světa. Cílem konference je, aby policisté navázali kontakty, které mohou později využít k rychlé, efektivní a neformální komunikaci v případech zmizení dítěte. Organizace sdružuje 21 převážně evropských států a Česku svěřila čestné předsednictví. Podle předsedy a zakladatele organizace Amber ALERT Europe Franka Hoena je cílem akce i to, aby policisté z různých států věděli, na koho se obrátit:

"Nejlepší cesta, jak ochránit české děti, je vědět, komu ve tři hodiny ráno zavolat na Maltě nebo ve Španělsku. Nejlepší způsob je znát svého kolegu v jiné zemi, spolupraocovat s ním, vyměňovat si zkušenosti a vědět, že se na něj může v případě ohrožení třeba právě českého dítěte obrátit."

Ministerstvo vnitra spustilo před deseti lety projekt Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech. Spočívá v zařazení pohřešovaného dítěte, které je v ohrožení života či zdraví, do režimu "dítě v ohrožení". Policie pak prostřednictvím médií zapojuje do pátrání veřejnost, a to například v případě, kdy je dítě handicapované nebo u sebe nemá potřebné léky. Letos takto policisté pátrali zatím po 17 dětech. Podle organizace Missing Children Europe lidé v unii každý rok nahlásí čtvrt milionu zmizelých dětí. To je jedno dítě každé dvě minuty.