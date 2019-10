Česká armáda zřídí prapor dronů

Náčelník generálního štábu Aleš Opata uvedl, že ve výzbroji budou postupně miniaturní bezpilotní prostředky až po větší stroje. Armáda již nyní drony má, uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Používá je hlavně k průzkumu na zahraničních misích.

"Máme jednotku nasazenou v Afghánistánu a od 1. ledna vznikne prapor bezpilotních vzdušných prostředků."

O podrobnostech vzniku praporu nechtěl zatím náčelník generálního štábu Aleš Opata mluvit, protože je vše ve fázi přípravy a plánování. Projekt by měl odstartovat na přelomu let 2022 a 2023.

Investice do armády podpořil prezident i premiér

O potřebě pořízení dronů dlouhodobě mluví i prezident Miloš Zeman. Zopakoval to i na setkání velení armády s vrcholnými politiky u příležitosti oslav 100 let existence generálního štábu. Praxe ve světě podle něj prokázala užitečnost bezpilotních prostředků. Podpořil také zahraniční mise. Na těch od roku 1991 zahynulo celkem 14 vojáků.

"I tyto oběti ukazují, že naše armáda traumatizovaná historií, kdy nemohla bojovat, opět bojuje. A tento étos je to, co bychom si měli do budoucnosti odnést."

Armáda má nyní ve výzbroji několik menších dronů, které váží necelé dva kilogramy. K dispozici má i americké ScanEagle, jejichž váha je do 22 kilogramů. Podle dřívějších informací by si chtěla armáda pořídit víceúčelové drony, které budou vážit až 600 kilogramů. Budou vybavené průzkumnými přístroji či systémy pro elektronický boj. Vojáci budou mít možnost na ně instalovat i zbraně.

S většími investicemi do armády souhlasí i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO: "Žijeme ve světě, kde musíme zbrojit a masivně. Musíme nabírat vojáky a konečně se zamyslet nad bezpečností Evropy. Máme problém s obchodní dohodou se Spojenými státy, Velká Británie odchází, Rusko sankce, nevyřešená migrace."

Česko podle premiéra Babiše zaspalo ve zbrojení dobu a stav vojenské techniky není dobrý. Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) velení armády ocenil rychlost, s jakou se československá a posléze česká armáda dokázaly po revoluci zapojit do mezinárodních vojenských misí.