Češi si začali do obchodů více nosit vlastní tašky

Za menší spotřebu plastových tašek může podle ministerstva životního prostředí hlavně novela zákona o obalech, která před rokem plastové tašky v obchodech zpoplatnila. Tenkých sáčků na pečivo nebo zeleninu se změna nedotkla.

Například diskonty Lidl zrušily prodej plastových tašek na jedno použití v březnu 2017. Ještě v roce 2016 jich přitom firma prodala přes 27 milionů kusů. V boji proti plýtvání s plastem chce řetězec pokračovat, říká mluvčí Zuzana Holá:

"V následujících letech - nejpozději do roku 2025 - snížíme množství plastů používaných u výrobků našich privátních značek o 20 procent."

Stejný trend potvrzuje i Tesco. Firma tašky zpoplatnila ještě před účinností zákona.

"Poté klesla jejich spotřeba až o dvě třetiny. Stále víc zákazníků si nosí nákupní tašky k opakovanému použití," dodává mluvčí Tesco Václav Koukolíček.

Třeba v Globusu spotřebovali zákazníci jednorázových tašek přes 40 miliónů ročně. Po jejich zpoplatnění spotřeba několikanásobně klesla. Zákazníci využívají častěji tašky pro opakované použití. Makro nově od prosince nabízí tašku z recyklovaných PET lahví. Také v Bille už igelitové tašky nahradily papírové, a prodává se jich míň. Podle názorů některých zákazníků je to však i tím, že když si těžký nákup odloží na zem, tak se jim při mokrém chodníku papírová taška na rozdíl od igelitky rozmočí.

Dřív spotřeboval jeden člověk 300 igelitek za rok, dneska 90

Podle studie Evropské komise připadalo ještě před zavedením opatření na každého Čecha v průměru 300 kusů igelitek ročně. Do konce letošního roku se má spotřeba snížit na 90 kusů.

"Podle studie Vysoké školy chemicko technologické, kterou si ministerstvo životního prostředí zadalo, se nejvíce vyplatí opakovaně použitelná polyesterová taška," uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Charvát. Nejhorší známku si odnesla taška z plastu, která má podle studie největší dopad na životní prostředí.

Ministerstvo rozjelo kampaň s názvem "Dost bylo plastu". Vyzývá firmy, aby dobrovolně plasty omezily. Například řetězec IKEA se zavázal, že ve všech českých prodejnách vyřadí z nabídky plastové nádobí, brčka i tácky. A přidávají se i další obchodní řetězce.

Průzkum: PET lahve by měly být zálohované

Problémem jsou i PET lahvě. Devět z deseti Čechů by záloha motivovala k jejich vracení. V průzkumu agentury Ipsos tak odpovědělo 86 procent Čechů. Byli by ochotni platit zálohu od tří do pěti korun za láhev, vyšší částku by zaplatili mladí do 34 a lidé s vyšším vzděláním. On-line průzkume se zúčastnila asi tisícovka respondentů. Rozhodný souhlas s vracením PET lahví do obchodu vyjádřilo 61 procent, což je podle mluvčího Ipsosu Tomáše Macků poměrně vysoký podíl. Výzkum podle něj ukázal, že jsou Češi na zálohování PET lahví připraveni.

V průzkumu měli také odhadnout, jaký je průměrný čas rozkladu PET lahve v přírodě. Ženy tipovaly 174 let, muži 227 let. Skutečná doba rozkladu PET lahve je 50 až 80 let.

V třídění odpadů patří Češi na přední příčky v Evropě. Podle údajů společnosti EKO-KOM, která zajišťuje sběr a recyklaci po celé zemi, odpad v roce 2017 třídilo 73 procent obyvatel republiky. Za rok na osobu vytřídili 47 kilogramů plastů, skla papíru a nápojových kartonů.