Češi se nedožívají dlouhého věku ve zdraví

Délka života ve zdraví je tak v Česku nízká. I když se mírně zvýšila, od roku 2005 v podstatě stagnuje.

"Největší zátěží jsou onemocnění kardiovaskulární, onkologická, respirační, diabetes, obezita. Jsou asi z 80 procent ovlivněna těmi největšími rizikovými faktory. A to je především výživa, pohyb a také kouření, alkohol," uvádí náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.

Změnit by se podle ní měl přístup k preventivním kontrolám, na které chodí jen 60 procent lidí. Velká je i nabídka screeningových programů, ale oslovuje jen malou část populace.

Například v 60. letech jsme na tom byli podobně jako Švédsko. Tam od té doby zvedli délku zdravého života o devět let, Česko zůstalo na stejné hodnotě. Švédové jsou na tom dnes nejlépe, Česko je zhruba uprostřed Evropy.

Problémem je návrat lidí do života, když opustí nemocnici

Problémem je také návrat lidí do běžného života poté, co přijdou z nemocnice, například po mrtvici. V některých evropských státech ve velkém pomáhají třeba ergoterapeuti. Je to kombinace profese psychologa, logopeda a fyzioterapeuta. V Česku jich je zatím asi jen 700. Patří mezi i Olga Marková, viceprezidentka České asociace ergoterapeutů. Podle ní je třeba, aby se lidé o sebe uměli postarat.

"Je to extrémně důležité z hlediska kvality života. Je důležité, aby se člověk co nejrychleji vrátil do běžného prostředí, a začal v něm dobře fungovat."

Olga Marková vidí jako problém primární péči. V Česku ji zajišťuje praktický lékař, zatímco například v Nizozemsku se zapojí celý tým, včetně třeba terénní sestry a ergoterapeuta. Jakmile se u člověka začnou fyzické a kognitivní funkce zhoršovat, tak jdou třeba k němu domů a řeší, jak jeho prostředí nastavit, aby mohl vykonávat svoje aktivity.

"Co se v cizině řeší, a řeší se to i v ČR, je problém opětovných návratů klientů do nemocnic. Jakmile ten klient do toho zdravotního systému jednou vstoupí, tak ho těžko umíme dostat znovu ven. Je hodně důležité s těmi klienty pracovat tak, abychom jim dokázali pomoct nejenom v nemocnici, ale i v tom, aby mohli být dále aktivní ve své domácnosti, aby nebyli závislí."

Jak dodává Olga Marková, ze zdravotního pojištění nyní nelze platit návštěvu ergoterapeutů doma.