Češi postupují na Euro! Soupeře určí los 30. listopadu v Bukurešti

Trenér Jaroslav Šilhavý staví postup na evropský šampionát na stejnou úroveň jako ligové tituly s Libercem a se Slavií. Z úspěchu měl o to větší radost, že jeho svěřenci museli v Plzni otáčet skóre a až v závěru vydřeli výhru 2:1.

"Já považuji za obrovský úspěch postoupit s reprezentačním týmem v roli hlavního trenéra na euro. Převládá ve mě velká radost a zatím si to užívám."

Jak dodal na tiskové konferenci, kdyby fotbalisté vyhráli třeba 3:0, tak by radost po zápase asi nebyla tak veliká. Chvílemi to už vypadalo, že se bude rozhodovat ještě v neděli v Bulharsku.

Záložník Alex Král: všichni si mysleli, že jsem dal i druhý gól

Záložník Alex Král, který srovnal skóre, označil svůj gól proti Kosovu za jeden z nejdůležitějších a nejhezčích zásahů v kariéře. Podle jednadvacetiletého fotbalisty Spartaku Moskva bylo klíčové, že se český tým po vedoucím gólu Kosova z 50. minuty nesesypal.

Velký podíl měl Alex Král i na vítězné brance v 79. minutě. Jeho hlavičku totiž do sítě tečoval obránce Ondřej Čelůstka. Protože si spoluhráči mysleli, že se trefil Král, běželi s ním oslavovat na druhou stranu, než kam běžel Čelůstka.

"Myslel jsem, že jsem dal gól já, ale pak mi Čelda říkal, že to tečoval, tak jsem mu povídal, hlavně ať to nikde neříká, ale potom to samozřejmě bylo vidět v televizi. Je jedno, kdo ten gól dal, důležité je, že padnul a dostal nás na Euro."

Naštěstí jsem byl v pravý čas na pravém místě a tečoval jsem to kolenem do brány, dodává Ondřej Čelůstka, který to bere jako další splněný fotbalový sen.

"Cítím to jako velkou satisfakci, protože mě to roky míjelo, nebylo to úplně jednoduché. Vzpomínám si na den, kdy mi taťka, který hrál taky fotbal, říkal, že se tam prostě objevím. Věřil jsem jeho slovům, pracoval jsem na tom a teď se mi to plní."

Postup na euro už má jistý deset týmů

Trenér Jaroslav Šilhavý věří, že si tým povede dobře i na Euru. Soupeře určí reprezentantům los 30. listopadu v Bukurešti. Kosovský tisk píše, že fotbalisté tentokrát nehráli svoji hru a česká reprezentace zvítězila zaslouženě. Naděje na Euro však stále žije.

Místo na Euru má zatím jisté deset týmů. Nyní si postup zajistily Turecko, Francie, Anglie a Česká republika, už dříve ho mohly slavit Belgie, Itálie, Polsko, Rusko, Španělsko a Ukrajina. Až do posledního kola budou muset o místo na Euru bojovat obhájci titulu Portugalci. Šampionát bude příští rok na přelomu června a července ve dvanácti evropských zemích.