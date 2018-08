Češi by chtěli více dovolené a kratší pracovní dubu

Pětihodinovou pracovní dobu by v rámci svého zaměstnání ocenilo 45 procent Čechů. To ji pasuje mezi nejžádanější z netradičních benefitů, které fungují ve světě. Po Francii či Německu dorazil tlak na kratší pracovní týden i do Česka.