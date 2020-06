Češi budou cestovat podle "semaforu". Vláda definovala tři skupiny zemí podle stupně rizika

Týká se to všech sousedních zemí včetně Polska i turistických destinací, jako jsou Řecko, Chorvatsko či Bulharsko. To však neznamená, že se Češi do jednotlivých zemí dostanou. Bude záležet na tom, jestli je na své území pustí tamní úřady, uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD:

"Je pravdou, že některé státy zatím nemají stanovený termín, kdy chtějí umožnit cizím státním příslušníkům vstup na své území. Mohu uvést sousední Polsko, se kterým jsme jednali, ale zatím nám polská vláda nedala termín, kdy bude uvolňovat pravidla na svých hranicích."

Bez omezení do zelených a oranžových zemí

Vláda zařadila země do tří kategorií. Zelená značí nízké riziko, oranžová střední a červená vysoké. Bez omezení mohou Češi cestovat do států v prvních dvou kategoriích.

A jak je to s cizinci přijíždějícími do Česka? Zatím se budou muset prokazovat testem i při cestě ze středně rizikových zemí, do nichž patří Itálie, Španělsko či Francie.

Ministerstvo zahraničí seznam zemí na svých stránkách aktualizuje. Například do zemí s nízkým rizikem nákazy bylo nově zařazeno i Lucembursko.

Cestovní kanceláře připravují nové nabídky

Seznam zemí oceňují i cestovní kanceláře. Ty velké letní nabídku v mnoha případech zrušily, a nyní ji připravují podle aktuální situace. Mezi zelenými zeměmi jsou i žádané letní destinace, uvedl mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

"Doufáme, že se ta zelená bude rozšiřovat, že do ní přijdou některé další země, jako například Černá Hora, která má nulový koronavir a je to země, která je velmi zajímavá pro českou klientelu."

Co se týče ostatních zemí, do 15 .6. doporučila Evropské komise vnější hranice EU ponechat uzavřené pouze s výjimkou nutných cest z ekonomických důvodů či návratu občanů Evropské unie.

Další uvolňování: akce pro 500 osob, na koupaliště bez roušky, více lidí do zoo

Vláda rozhodla také o dalším uvolňování opatření přijatých kvůli koronaviru. Od 8. června se budou moci konat akce pro maximálně 500 osob. V divadlech, kinech nebo koncertních sálech už nebude potřeba dodržovat rozestupy v hledišti. Povinnost mít roušku ale zůstává.

Naopak na koupalištích a v bazénech už je potřebovat nebudeme. Od pondělí taky restauratéři nemusí zajišťovat mezery mezi stoly na zahrádkách.

Vláda také od 8. června navýšila limity pro počty návštěvníků zoologických a botanických zahrad na 250 lidí na hektar, dosud jich mohlo být 150. Například pražská zoo limit v sobotu vyčerpala už dopoledne. Od 15. června vláda plánuje v těchto zařízeních zrušit limit úplně. Zrušena budou od 8. června také omezení pro venkovní restaurační zahrádky.

V Česku je epidemie koronaviru na ústupu, denně přibývají jen desítky nových případů. Epidemiologové se teď zaměřují na lokální ohniska a rizikové profese.