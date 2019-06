Ceny silnic v Česku rostou

Porovnávat ceny dálnic a silnic je složité. Je třeba brát v úvahu terén, kterým stavba vede, jestli protíná obydlené území, kolik obsahuje mostů, jestli investor platí za pozemky, přivaděče, protihlukové stěny, a tak bychom mohli pokračovat.

Před zhruba pěti lety byla průměrná cena v Německu 260 milionů korun na kilometr, což bylo o 27 procent méně než byly tehdejší ceny u nás. Navíc někteří odborníci upozorňují, že ceny dálnic jsou u nás ještě vyšší, než vyplývá ze statistik. Dlouhé stavební řízení, příprava staveb, to vše cenu zvyšuje.

Přesto se v posledních letech dařilo cenu snižovat. Podle webu tn.cz se jeden kilometr české dálnice ještě v roce 2008 stavěl v průměru za 342 milionů korun. V roce 2018 byla cena o 55 procent nižší a kilometr tak vycházel na 152 milionů, tvrdilo podle webu ministerstvo dopravy. Některé nabídky stavařů byly prý dokonce i o třetinu až polovinu nižší než minimální cena, kterou stát soutěžil.

Nejlevnější nabídka? O sto miliónů vyšší

Ceny za stavbu silnic se však nyní zvyšují. Například za práce na modernizaci dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem nabízelo Ředitelství silnic a dálnic 563 milionů korun bez DPH. Nejlevnější nabídka firmy byla ale téměř o sto miliónů vyšší. Důvodem může být dražší materiál, říká mluvčí ŘSD Jan Rýdl:

"Za poslední rok šly skutečně razantně nahoru jak ceny stavebních hmot, například u živice u asfaltu a podobně. V některých položkách jsou to i násobné ceny během krátkého časového období. Pak se velmi odráží v cenách stavebních společností i nedostatek pracovních sil."

Státní fond dopravní infrastruktury dal letos na výstavbu a opravy silnic přes 65 miliard korun. Většina peněz má směřovat na už rozestavěné projekty.

Analytici tvrdí, že vysoutěžené tendry za víc peněz, než bylo plánováno ve výběrovém řízení, může ohrozit další výstavbu dopravní infrastruktury v Česku. Štěpán Křeček z BH Securities upozorňuje, že v konečném důsledku nemusí mít stát dostatek peněz na vyplácení dražších tendrů. "To riziko je patrné. Možná to budou představitelé státu marginalizovat."

Svaz podnikatelů ve stavebnictví tvrdí, že ceny za dopravní stavby časem pravděpodobně opět klesnou.

Z Evropských peněz přijde méně

Celková délka silnic a dálnic na území Česka je necelých 56 000 km. Zatímco hustotou silniční sítě patříme k předním zemím Evropy, podstatně horší je to s hustotou dálnic, která je v ČR 9,4 km/1 000 km². V Evropě se průměrně hustota dálnic pohybuje mezi 20-57 km/1 000 km².

Průměrné tempo zprovozňování nových dálnic je 25 kilometrů ročně. Dopravní expert profesor Petr Moos vidí dva zásadní důvody pomalého tempa výstavby českých dálnic: absenci koncepce a nejisté finance.

Ministerstvo dopravy chce, aby byla novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury schválena nejpozději do konce roku. Dopravní výstavbu by mohly urychlit také práce v noci, podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) je však problém v tom, že v řadě správních rozhodnutí je zákaz práce mezi 21. hodinou večerní a sedmou hodinou ranní, a to i na dálnicích.

Ministerstvo dopravy už dříve uvedlo, že v příštím programovém období 2021 až 2027 by operační program Doprava měl dostat zhruba 100 miliard korun z evropských dotací, tedy o 20 miliard méně, než v aktuálním období. Ovšem tyto peníze jsou vázány pouze na stavbu transevropských sítí.