Cenu Jiřího Ortena získala na Světě knihy japanoložka Anna Cima

Cena Jiřího Ortena byla vyhlášena hned první den festivalu. Přihlášeno do ní bylo 22 titulů. Vítězný román Probudím se na Šibuji vypráví o sedmnáctileté Janě, která se dostane do vysněného Tokia, a nejraději by tu zůstala navždy. Její přání může mít nedozírné následky. Ocitne se totiž uzavřená v magickém kruhu rušné čtvrti Šibuja.

Cena Jiřího Ortena je určena autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, autorovi v době vydání díla nesmí být více než třicet let.

Na Svět knihy přijel i nositel Nobelovy ceny Mario Vargas Llosa

Letošní Svět knihy je věnovaný Latinské Americe. Vůbec poprvé se podařilo pozvat dva držitele Nobelovy ceny na jednu akci - Němku Hertu Müllerovou a Peruánce Maria Vargase Llosu.

"To je velká a skvělá literatura. Poskytuje neuvěřitelný obraz o jiné kulturní oblasti, přitom je to univerzální a velmi lidské. Dramaturg Světa knihy říkal, že když se někteří autoři dozvěděli, že přijede Vargas Llosa, tak byli přístupnější těm pozváním. Je tu peruánský autor, který už léta žije ve Španělsku, reprezentuje tak oba kontinenty. Jeho příjezd je velký úspěch, je to fenomén, pro mnoho lidí je to srdeční záležitost," uvedla Adriana Krásová, překladatelka a vedoucí projektu Noc literatury. Dříve působila jako ředitelka Českého centra v Madridu.

"My jsme znali Márqueze, Vargase Llosu, Cortázara ve skvělých překladech od 60. let. Ten kapitál se nevyužíval tak, jak by se využívat měl. Proto nás napadlo, že by se v České republice mohla představit Latinská Amerika. Ale která země? Peru, Argentina, Columbie? Všechno bylo nespravedlivé. Já jsem využila své zkušenosti spolupráce s evropskými zeměmi, a navrhovala pozvat celou Latinskou Ameriku. Chtělo to přípravy a trpělivost. Řada těch zemí procházela volbami, pak bylo bezvládí a tak dále, ale myslím, že se to vyplatilo."

Adriana Krásová připouští, že znalost české literatury je v zemích Latinské Ameriky omezená.

"Je to Kundera, dejme tomu Hašek, díky některým překladům. Latinskoamerický kontinent je velký, ty vazby tam máme dlouholeté, ale bohemistů, kteří pocházejí z Latinské Ameriky, je minimálně. Myslím, že pozváním Latinské Ameriky by mohl vzniknout reciproční zájem o bohemistiku, o českou literaturu. Ti autoři budou mít možnost setkat se, a do budoucna z toho může něco vzniknout."

Překvapením na knižním veletrhu je komiksová legenda Alejandro Jodorowski. Nečekaný host, kterému je devadesát let, měl přijet už loni, nakonec to ze zdravotních důvodů odřekl, takže nikdo moc nedoufal, že to letos dopadne dobře. Chilsko-francouzský autor ale do Prahy dorazil na křest svého nového komiksu Oči kočky.

Na festivalu byla také představena nejnovější publikace Knihovny Václava Havla Má to smysl! Je to kniha rozhovorů s prvním polistopadovým prezidentem z let 1964 - 1989. Dřív vyšly v různých jazycích a nikdy pohromadě. Křest doprovodilo čtení Martina Myšičky - četl text s názvem Prase, který Havel kdysi napsal pro své přátele jako pozvánku na zabijačku. O zachování textů rozhovorů se hodně zasloužil historik Vilém Prečan.

Součástí festivalu je kromě autogramiád a autorských čtení také latinskoamerická kuchyně nebo koncerty.