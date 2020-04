Hranice ČR jsou stále uzavřené. Opozice chystá ústavní stížnost, veřejnost zákaz vycestování podporuje

Zákaz vycestovat z Česka do ciziny kvůli šíření koronaviru vydala vláda 16. března. A podle představitelů vlády se hranice s největší pravděpodobností v nejbližší době ještě neotevřou.

Opoziční strany ale omezení cestování kritizují. Senátoři z hnutí Starostové a nezávislí připravují kvůli zákazu ústavní stížnost. Podle senátora Davida Smoljaka je takový zákaz nepřijatelný, není pro něj důvod a v Evropě nemá obdoby. "Žádná vláda - tahle, ani příští - nesmí lehkovážně zacházet se základními právy a svobodami a uzavírat hranice jen pouhým usnesením," uvedl.

K ústavní stížnosti se připojí i pirátští senátoři. Vláda podle nich nesmí nadále zneužívat nouzový stav. "Uzavřené hranice pro vycestování našich občanů jsme měli naposledy za komunismu. Je to nejenom nesmyslné, ale také protiústavní. Vládní restrikce postrádá jakoukoliv logiku a není ani dostatečně odůvodněna," uvedl pirátský senátor Lukáš Wagenknecht.

Nesmíme o třicet let zpátky

Ústavní stížnost podpoří také ODS, KDU-ČSL a TOP 09. "Nežijeme před rokem 1989. Uzavírat hranice a omezovat základní lidská práva a svobody usnesením je jako ze špatného snu. Premiéra jsem požádala v otevřeném dopise, aby vláda urychleně uzavření hranic zrušila," uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Nesmíme se vrátit o třicet let zpátky. Pan premiér si zřejmě jako bývalý prominent minulého režimu neuvědomuje, jakou zásadní nespravedlnost v oblasti lidských práv jeho vláda připouští," dodala Adamová.

Také podle předsedy ODS Petra Fialy je návrat do časů železné opony nepřijatelný. "Vláda nemůže držet občany na území ČR jako v kleci. Vycestovat je základní právo, které nesmí být lidem sebráno. Samozřejmě stát po návratu ze zahraničí může například nařídit karanténu, ale uzavřít neprodyšně hranice je nesmysl," uvedl.

Kabinet cestování zakázal na základě krizového zákona. Někteří právníci ale zpochybňují ústavnost toho, že Češi podle vládního rozhodnutí nesmějí až na výjimky opustit republiku. „Vláda opatření, které omezuje vycestování z ČR, vydala v nouzovém stavu na základě krizového zákona. Domnívám se ale, že to použití zákon nekryje a je nepřiměřené z hlediska účelu bránit šíření epidemie na území ČR," řek Českému rozhlasu ústavní právník Jan Winter.

Průzkum: Většina Čechů zákaz vycestování podporuje

Vládní zákaz cestování z Česka do ciziny kvůli koronaviru je podle většiny Čechů, 70 procent, nezbytný. Naopak omezení cest po Česku je podle části lidí už zbytečné a většina lidí by toto omezení co nejdříve uvolnila. Vyplývá to z průzkumu National Pandemic Alarm, který provedla 16. dubna firma European National Panels.

Podle něj šest procent dotázaných pokládá zkaz cest do zahraničí nyní za zbytečný a asi čtvrtina lidí by zákaz chtěla co nejdříve uvolnit.

Podle prezidenta Miloše Zemana by české hranice měly zůstat zavřené rok. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že po skončení nouzového stavu je možné nadále omezit cestování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zdůraznil však, že by muselo jít o přiměřený krok. Ministr věří, že by se Češi mohli dostat například na Slovensko už v červnu, vláda jedná o možnosti vyjet v létě do Chorvatska.