Část škol chystá stávku. Vláda rozhodnutí o platech nezmění

Spor je o to, kolik peněz z této částky půjde do platových základů a kolik do odměn. Odbory chtěly dát do základu deset procent.

"Tahle půtka mezi ministerstvem školství a odboráři je půtkou o to, jak rozdělíme ty peníze do tarifů a nadtarifů. Je to tedy debata o penězích, které do školství tak jako tak doputují, a ještě rámovaná nesprávnými čísly ze strany odborů," říká ministr školství Robert Plaga (ANO), který pro stávku nevidí důvod, stejně jako premiér Andrej Babiš.

Odbory a ministerstvo vychází z rozdílných výpočtů

Spor mezi školskými odbory a ministrem vznikl kvůli rozdílným výpočtům peněz, které by byly potřeba na navýšení učitelských tarifů. Podle dohody obou stran by na ně měly jít tři čtvrtiny z 11 miliard korun, o které se má zvýšit rozpočet na platy učitelů. Zatímco podle ministra stačí tři čtvrtiny na růst tarifů učitelů o osm procent, podle odborů se takto tarify mohly zvednout zhruba o deset procent.

Podle předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana vláda porušila slib, který pedagogům dala:

"Ten slib pro učitele tady byl. Vzkaz z té sborovny, kde jednou týdně sedím, je prostě takový, že když ten slib jednou vyslovíte, a bylo řečeno deset procent do tarifů, tak ho prostě dodržte. Je to neustálé zklamávání té pedagogické veřejnosti, které se netýká jen této vlády, ale i vlád předchozích."

Hnutí Starostové a nezávislí vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO), aby uklidnil situaci ve školství a společně s ministerstvem školství co nejdříve zveřejnil, o kolik a v jaké struktuře bude učitelům přidáno pro rok 2021. Podle místopředsedy Petra Gazdíka je důležité, aby učitelé věděli, zda bude splněn Babišův slib, že výdělky pedagogů v roce 2021 dosáhnou 45.000 korun.

Piráti chtějí automatické navyšování

Podle Pirátů by se měly platy učitelů navyšovat každý rok automaticky, jako to funguje například u důchodů. Návrh chtějí představit do konce roku. V České televizi to řekl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek:

"Systémová pravidla nastavená nejsou. Místo aby se konečně stanovilo, že se platy v těchto sektorech budou přizpůsobovat tomu, jak rostou mzdy a jak rostou daňové výnosy státu, tak se tady každý rok handrkujeme o to, jestli vzrostou platy učitelů."

Stávka bude v jednotlivých školách velmi rozdílná. Někde budou školy zavřené, jinde bude výuka omezená, některé školy se připojí pouze demonstrativně, jiné vůbec. K odborové stávce se nepřipojí například profesní organizace Učitelská platforma. Podle ní české školství potřebuje dlouhodobou jistotu šesti procent HDP, a nikoli každoroční dohadování. Tato opakovaná licitování pak přispívají k negativnímu a nedůstojnému mediálnímu obrazu učitelské profese.