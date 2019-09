Čapí hnízdo: Státní zástupce rozhodl, podrobnosti nezveřejnil

"S konečným rozhodnutím se v současné době seznamuje vedoucí státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze, který se bude mimo jiné zabývat otázkou, zda je tato změna zákonná a důvodná," uvedl mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Jak dlouho budou procesní kroky trvat, zatím státní zastupitelství neupřesnilo. Upozorňuje ale, že to může být déle než obvykle, protože má spis 20 tisíc stran.

Sám Andrej Babiš řekl, že informaci o zastavení trestního stíhání nemá. Nechce se k tomu proto vyjadřovat. „Advokáti ani já nemáme žádné stanovisko, nikdo nás nekontaktoval. Nevím, jak státní zástupce rozhodl, dozvěděl jsem se to z médií. Takže vlastně nemám co komentovat,” řekl premiér v pondělí při otevření nové budovy Základní školy v Rudné u Prahy.

Babiš také zopakoval, že je nevinnen a stejně tak jeho rodina. Kauza Čapí hnízdo je podle něj absurdní příběh. „Řekl jsem xkrát, že kdybych nebyl v politice, lidé by o Čapím hnízdě nikdy neslyšeli. Je to kauza, která mě má poškodit,” dodal Babiš s tím, že věří, že státní zástupce trestní stíhání skutečně zastaví.

Politici čekají na zdůvodnění

K informacím o rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha se vyjádřil i vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj je nutné počkat si na oficiální stanovisko.

"Pokud se potvrdí informace, že trestní stíhání bylo zastaveno, tak je to věc, která je v kompetenci státního zástupce. On zná spis a ví, proč se tak rozhodl. A nám nezbývá než rozhodnutí respektovat," řekl Českému rozhlasu.

Také zástupci opozičních politických stran změnu názoru Šarocha respektují. Chtějí ale počkat na podrobnější informace. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila bude důležité, jak žalobce rozhodnutí zdůvodní.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že celé kauze na věrohodnosti ubírá to, že se v průběhu vyšetřování vyměnil ministr spravedlnosti. Místopředseda ODS Martin Kupka je přesvědčený, že státní zástupce podlehl tlaku ze strany premiéra. "Není jasné, jestli se v Čechách dá objednat trestní stíhání, ale bohužel to vypadá, že se dá objednat jeho zastavení," řekl.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík z pirátské strany také chce počkat na vysvětlení rozhodnutí, je to ale podle něj velmi nestandartní situace. „Uvidíme, co se s tím ve skutečnosti stane. Každopádně ale je velmi zvláštní, že pan Šaroch otočil o 180 stupňů."

Také podle Unie státních zástupců by měl žalobce Šaroch jasně zdůvodnit svou změnu názoru v kauze. "Pokud Městské státní zastupitelství v Praze uvedlo, že dozorový státní zástupce změnil svůj původní právní názor, lze očekávat, že takové rozhodnutí bude přesvědčivě odůvodněno, a to i vzhledem k dosavadní délce trestního řízení," řekl mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný.

Kauza Čapí hnízdo

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Návrh na obžalování Babiše podala letos v polovině dubna. Stíhání čelí kromě Babiše i jeho manželka Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Mayerová a Josef Nenadál. Babišovi hrozí v kauze až deset let vězení.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. Část opozice dlouhodobě považovala za neúnosné, že má Česko trestně stíhaného premiéra.