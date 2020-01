Brontosauři v Himálajích vybudují školní laboratoř. Dobrovolníci vítáni

Malý Tibet leží na severu Indie. Brontosauři v Himálajích podporují rozvoj školy už od roku 2008. Od té doby se zvýšil počet dětí z 80 na 250. Studenti se stali nejlepšími z celého okresu a na investice získala neziskovka 14 milionů korun, včetně darů od Dalajlámy.

"Ta vesnice leží ve výšce 3500 metrů nad mořem. Žije tam asi 3500 obyvatel, respektive ta naše škola je pro 3500 obyvatel. Je to první budhistická vesnice, na kterou člověk narazí, když jede z muslimského Kašmíru do budhistického Malého Tibetu. Pro místní znamená vzdělání dětí vstupenku do lepšího života a proto si vzdělání váží. Je tam spíš dominantní soukromé školství. Státní sice mají, ale po dlouhou dobu nejsou schopni vyprodukovat vzdělané děti. A tak si místní začali zakládat svoje soukromé školy, na které si dohlídnou a ty už to zvládají. Takže i ta naše je soukromá. Rodiče za studium platí. Co se týká finálních výsledků, tak ta škola už je tak dobrá, že si místní zvykli, že je to standardní služba, za kterou se platí a která je kvalitní."

Jak dodal ředitel organizace Brontosauři v Himálajích Jiří Sázel, každý ve vesnici Vás pozdraví Ahoj a na požádání zazpívá To ta Heľpa, popřípadě vás seznámí s místním klukem, kterému všichni říkají Jarda Jágr. Předchozí kampaň totiž měla název Český hokej pro tibetské děti. A propagační video Jágrláma oslovilo na sociálních sítích 1 milion lidí a vyhrálo "nejlepší reklamu světa 2018 pro neziskovku" na festivalu v Cannes. Za dětmi sem v zimě roku 2019 přijel i brankář Dominik Hašek.

Do Malého Tibetu mohou přijet dobrovolníci

V rámci kampaně Česká věda do Malého Tibetu dostanou děti novou laboratoř.

"Budou mít specializované třídy na výuku chemie, fyziky, biologie a IT. Tyto předměty se u nás učí, ale v takové provizorní formě. Teď to posuneme dál. Za Brontosaury v Himálajích se budeme snažit, aby byla výuka praktická, aby si děti dokázaly představit, jak to jsou schopny prakticky uplatnit."

Nadšenci pro vědu nebo pedagogové sem mohou přijet jako dobrovolníci, pokud se přihlásí do konce ledna. Další možností, je věnovat finanční dar na laboratorní vybavení nebo starý mikroskop.

"My si přejeme, aby díky vzdělání byli děti schopny identiikovat, v čem jsou unikátní oproti zbytku světa. A najít tomu místo v jejich moderním způsobu života. Nechceme z toho dělat skanzen. Nechceme říkat, buďte zaostalí a my si vás budeme fotit našimi smartphony. Chceme, aby žili dobře, ale aby všechno nehodili do koše," popisuje cíl kampaně Jiří Sázel.