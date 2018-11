Brexit – zlomový okamžik

Brexit jakoby najednou na všechny ty návraty ke svobodě, návraty k demokracii, návraty do Evropy, vytvořil určitou cenzuru. Najednou posledních čtvrt století jakoby vypadalo, že jsme prožívali nejlepší období v evropských dějinách, aniž bychom si to uvědomovali. Proto brexit vnímám nejen v rovině praktické politiky, ale i z hlediska osudu Evropy. Evropa prožívá vícero krizí – kromě brexitu migrační krizi, krizi eurozóny a další. Já se ani tak neobávám o osud Británie, ale o Evropu. Jak přežije Evropy ty krize i po brexitu? To je pro mne jako Čecha žijícího v Británii velká otázka a bolestivé téma.

Jak to vypadá s budoucností Čechů ve Velké Británii?

Ta práva budou nakonec zaručena, protože na tom má zájem i Británie. Ale pochopitelně se změnila společenská atmosféra. A mnoho Čechů si dnes říká, proč máme pracovat v zemi, kde nám podmínky pro volný pohyb pracovních sil ztěžují, zatímco jinde v Evropě jsou jednodušší. Vnímám to jako ztrátu pro Británii. Británie nebude tak pestrá i díky české komunitě, která se možná obrátí někam jinam.

Přednášíte na univerzitě, žijete ve Velké Británii řadu let. Bude mít odchod Spojeného království i pro vás nějaké osobní důsledky?

Já mám dvojí občanství stejně jako celá rodina. Přijal jsem britské občanství v přesvědčení, že v jedné Evropské unii je jedno, kolik těch občanství máte, protože jsme všichni občané EU. Mrzí mne, že najednou budu opět český občan Evropské unie z titulu českého občanství a už nikoli z titulu britského občanství. Z tohoto pohledu je to pro mne osobní ztráta.

Věříte, že premiérka Tereza Mayová bude schopná udržet vládu a prosadit všechny uzavřené dohody během termínu do 29. 3. 2019?

Pokud by se jí to nepodařilo, byla by to katastrofa. Politici tu jsou od toho, aby katastrofy dokázali odvrátit.

Termín odchodu Velké Británie z Evropské unie je pevně stanovený, ale je tam to přechodné období, které se dá prodlužovat, a objevují se hlasy, že by to mohlo trvat i deset let než dojde k úplné rozluce. Jaký je váš osobní názor?

Ta doba dvou let se ukázala jako absolutně nezbytná. A to, že se to může prodloužit, neznamená, že se to prodlouží. Ale je vidět, že Británie má zájem zůstat ekonomicky součástí jednotného evropského trhu, přestože to právně dost dobře není možné. Vyřešit tuto kvadraturu kruhu, je možné jen vzájemnými ústupky a dohodami, které se budou projednávat v britském parlamentu.

Profesor Jiří Přibáň – absolvent Právnické fakulty UK v současnosti vede právně-sociologické centrum na Univerzitě v Cardiffu (Centre of Law and Society[1]), na jehož založení se významně podílel. Je autorem a editorem řady filozoficko- sociologických knih i esejů týkajících se aktuálních otázek.