Bouřka vás už nezaskočí! V Krkonoších vzniknou nové útulny

"Všechny jsou mnohem bytelnější než můj srub na Sázavě," okomentoval práci studentů rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Útulny pojali studenti s fantazií. Jedna připomíná vesmírnou sondu, další myslivecký posed. Je tu i kruhová útulna, jejíž stěny jsou vyrobeny z kovu a vnitřek ze dřeva. Představila ji autorka Anna Blažková:

"My jsme dostali místo u Balvanového vodopádu. V něm byl donedávna zaklíněn balvan, který potom odnesla povodeň. Říkali jsme si, že by bylo zajímavé tam kámen vrátit. Horské prostředí je docela drsné, chtěli jsme, aby tam ta útulna nějakou dobu vydržela. Zvolili jsme takový plech, aby když na něj bude působit déšť a vítr, nějakým způsobem stárnul, a to tahle úprava hliníku dovoluje. On bude postupně měnit barvu, a splývat s přírodou."

Děkan: Je to skvělá praxe převést návrhy do reality

Útulny studenti vystavili na prostranství před školou a lidem se líbily. "Moc se mi líbí, je krásná, je útulná," říká jedna z žen poté, co nahlédla dovnitř. Někteří by se na přespání v takových útulnách těšili. "To by se mi dokonce i líbilo, hlavně kvůli tomu oknu. Stál bych tam celou noc, a pozoroval údolí."

Podle děkana fakulty architektury ČVUT Ladislava Lábuse je to pro studenty skvělá příležitost a důležitá praxe.

"Dneska je velice těžké pro studenty zajišťovat praxi. Tohle je ojedinělá příležitost, že si sami ověří, jak je složité to, co navrhují, a je to třeba přenést do reality."

Většina útulen je jednopatrová, ale dva ze šesti týmů postavily patrové útulny, aby se tam vešlo víc nocležníků. Krkonošský národní park vybral pro útulny šest lokalit. Je mezi nimi důl Bílého Labe, Klínové boudy, Sklenařovické údolí a další.

Útulny mají 16 metrů čtverečních a na jejich financování se podílelo ČVUT a Krkonošský národní park, uvedl náměstek ředitele parku Luděk Kohl: "Moc se nám to líbí, jsme zvědaví, co na to řeknou návštěvníci, protože některé jsou trošku kontroverzní. Uvidíme, jak to bude přijaté, ale myslíme si, že se to na ta místa hodí."