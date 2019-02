Bílý dům potvrdil pozvání pro Babiše na setkání s Trumpem, bude 7. března

„Prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová uvítají premiéra Andreje Babiše a paní Moniku Babišovou z České republiky při jejich první oficiální návštěvě Bílého domu 7. března," uvedl Bílý dům v prohlášení.

Podle dokumentu budou prezident USA a předseda české vlády jednat o posílení dvoustranných vztahů, o potřebě společně čelit globálním výzvám, včetně problémů kybernetické a energetické bezpečnosti, a o vzájemném obchodu.

Prohlášení také připomíná, že Babišova návštěva se uskuteční u příležitosti 30. výročí „sametové revoluce" a 20. výročí členství ČR v Severoatlantické alianci.

Babiš: Nebyla to soutěž mezi mnou a prezidentem

Premiér Andrej Babiš tak navštíví Bílý dům dříve, než by se to mohlo stát v případě prezidenta Miloše Zemana. Ten podle Hradu dostal pozvání již v minulosti, ale k oficiálnímu dojednání termínu zatím nedošlo.

Český premiér uvedl, že se na setkání s Donaldem Trumpem těší. Návštěva v Bílém domě je podle něj výsledkem dobrých vztahů České republiky a Spojených států. Odmítl také, že by úřad vlády soutěžil o oficiální pozvání do Washingtonu s kanceláří prezidenta Miloše Zemana.

"Myslím si, že to pozvání jsem dostal, protože prezident Trump má výkonnou moc a v rámci našeho politického uspořádání je tato výkonná moc v rukou vlády. Takže tady nebyla žádná soutěž," uvedl Babiš.

Podobně se vyjádřil i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček: "Je to velký úspěch, ke kterému je třeba pogratulovat. Pro nás to je dobrou zprávou, protože pro Pražský hrad jsou vztahy s USA jednou z klíčových věcí."

Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD, který do Washingtonu odletěl ve středu, dopředu oznámil, že bude usilovat o to, aby byli na oficiální návštěvu do Bílého domu pozváni premiér Andrej Babiš i prezident Miloš Zeman. Řekl, že o schůzce na nejvyšší úrovni bude jednat s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem, se kterým se sejde v pátek.

Pozvání Trumpa do Prahy

Půjde o první oficiální schůzku ministrů zahraničí Česka a USA od roku 2012. Jednat budou o kybernetické bezpečnosti nebo hrozbě zavedení amerického cla na dovážená auta.

Mluvit ale bude Petříček také o americké návštěvě Prahy na nejvyšší úrovni, jak řekl po svém příletu do Washingtonu.

"Chtěl bych ministru Pompeovi připomenout, že již po zvolení pan prezident Trump obdržel pozvání do Prahy a bylo by to poprvé, kdy by americký prezident od roku 1989 Prahu nenavštívil. Všichni američtí prezidenti v Praze v době svého mandátu byli při různých příležitostech. Byl bych rád, aby také pan prezident Trump do Prahy zavítal," uvedl Petříček.

Čeští politici v USA

V oválné pracovně Bílého domu již bylo přijato několik českých vrcholných představitelů. Václava Havla přijali všichni 3 američtí prezidenti, kteří v jeho dobách sloužili. Jako poslední to byl v roce 2002 George Bush mladší.

"Je mi ctí, že můžu přivítat vskutku výjimečného člověka. Muže, který symbolizuje odvahu, odhodlání a muže, který miluje svobodu," uvedl tehdy.

Bush jednal v Bílém domě taky s českými premiéry Milošem Zemanem a Vladimírem Špidlou, a pak i s prezidentem Václavem Klausem. Ten byl taky jako hlava státu čtyřikrát hostem amerických viceprezidentů. Za prezidenta Bushe se do Bílého domu podíval ještě premiér Mirek Topolánek. Tehdy byl tématem plánovaný radar v Brdech.

Dostavba jaderné elektrárny v Temelíně pak byla jedním z bodů návštěvy Petra Nečase u Baracka Obamy v roce 2011. Potom už se český premiér s americkým prezidentem v Bílém domě setkal jen ve společnosti dalších státníků. Bohuslav Sobotka se v roce 2016 zúčastnil večeře u příležitosti jaderného summitu.