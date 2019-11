'Big Ned' se dočkal. Legendární Nedomanský byl uveden do hokejové Síně slávy

Když sportovní komentátor uváděl Václava Nedomanského do hokejové Síně slávy, nazval ho pionýrem, jedním z evropských průkopníků, který pomohl dalším hráčům ze starého kontinentu v těžkých dobách ukázat cestu do NHL.

„Já nechci být pionýr, protože to v jiných jazycích znamená něco jiného. Ale jsem rád, že jsem pomohl otevřít dveře některým evropským hráčům, když jsem dosáhl svého snu hrát NHL,“ reagoval Václav Nedomanský.

V úvodu svého čtvrthodinového děkovného proslovu poznamenal, že se cítí jako filmová hvězda. "Ale nejsem. Trénoval jsem v ruském stylu, jedenáct a půl měsíce v roce, odpočíval jsem pouze dva týdny. Nakonec se ze mě stal slušný hráč. A solidní čísla vzbudila zájem i ze Severní Ameriky,“ prohlásil.

Připomněl i nelehké období emigrace. Řekl, že přes všechny překážky, které musel na své pouti překonat, zásadní životní krok stál za to. „Když jsem udělal to rozhodnutí jít do Severní Ameriky, dobře jsem věděl, že už nebudu moct zpátky do Československa. Ale nikdy jsem tohoto rozhodnutí ani na chvíli nelitoval. Bylo to těžké, komplikované a stresující. Ale stalo se to a já jsem šťastný, že jsem tady," uvedl.

"Tady jsem našel podporu. Právě tady jsem se mohl ještě zdokonalit nejen jako hokejista, ale zároveň také jako svobodný muž. A získal jsem tu přátele na celý život. Chtěl bych poděkovat Kanadě za to, že mi dala šanci žít svůj život tak, jak jsem chtěl," dodal ve své řeči hokejista s přezdívkou „Big Ned“.

Chtěl bych poděkovat všem. Přátelům, spoluhráčům…

Na podium se pak ale vrátil ještě jednou. Zapomněl totiž poděkovat své rodině a dalším."Zapomněl jsem na dvě věci. Poděkovat všem svým přátelům a spoluhráčům z Československa a národního týmu. Se všemi jsem tam strávil řadu let, byli to skvělí hráči a kamarádi," řekl.

"A samozřejmě, za což se hrozně omlouvám, mé překrásné ženě Marcele, která je tu pro mě pořád a pomáhá mi celý život. Takže je mi to líto a doufám, že dostanu dneska večeři," rozesmál Nedomanský sál a poděkoval i synovi a dcerám Victorii a Julii.

Pobavil tím i Dominika Haška, který byl mezi prvními, kdo Václavu Nedomanskému blahopřál. „V kvádru, aby to mělo pravou oficialitu,“ zdůraznil legendární hokejový brankář, který byl do Síně slávy uveden před pěti lety.

„Protože za to, co dokázal v hokeji, si zaslouží být uveden do Síně slávy tady v Torontu. Prostě je to obdivuhodná kariéra na klubové úrovni, na mezinárodní úrovni, mistr světa, nejlepší střelec české reprezentace a pak ještě po třicítce tady v Americe. Já jsem rád, že si i se zpožděním na něj vzpomněli," řekl Českému rozhlasu Hašek.

Výkony, medaile, rekordy

"Big Nedo", jak se Václavu Nedomanskému v USA přezdívalo, ukončil kariéru profesionálního hokejisty v roce 1983, bylo mu tehdy 39 let. Během svého působení stihl posbírat nespočet úspěchů. Připomeňme si je.

S hokejem začínal v Hodoníně, kde po něm před pěti lety pojmenovali stadion. Nejlepší hokejová léta v Československu zažil v barvách Slovanu Bratislava, kde působil nepřetržitě 12 sezon. V československé lize nastřílel 369 gólů v 419 zápasech a stal se třikrát nejlepším střelcem.

Své schopnosti zužitkoval i v dresu národního týmu, kde nastřílel 163 gólů v 220 duelech. Na světových šampionátech získal zlato z roku 1972 v Praze a ve své sbírce má také čtyři stříbra a tři bronzy. Vlastní i dvě olympijské medaile z let 1968 a 1972, v Grenoblu bral stříbro a v Sapporu bronz. Na mistrovství světa byl třikrát nominován do All-Stars a v roce 1974 vyhlášen nejlepším útočníkem.

Právě v tom roce se rozhodl emigrovat z komunistického Československa přes Švýcarsko, kam získal víza na dovolenou. Jeho kariéra pak pokračovala za mořem. Hned v druhé sezóně v sestavě Toronta Toros se stal nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem mužstva. Ve 33 letech se pak dočkal pozvánky do NHL. V týmu Detroit Red Wings strávil pět let, v posledním roce kariéry si zahrál ještě za New York Rangers a St. Louis Blues.

Ani po skončení hráčské kariéry hokej neopustil, nejdříve trénoval a od roku 1992 se začal věnovat vyhledávání hráčských talentů pro kluby NHL. Václav Nedomanský žije v Kalifornii, nedávno přiznal, že sleduje i tři zápasy NHL denně na různých televizních kanálech, na internetu pak čte vše kolem hokeje.