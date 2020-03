Bezpečnostní rada: Zákaz vývozu dezinfekce a respirátorů, diváci mohou na stadiony

Nákaza se nerozšiřuje natolik, aby byl důvod k omezování shromáždění. Všechny akce nad 5000 lidí ale budou pořadatelé podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) hlásit hygienikům.

"Měli by sdělit, kdo se těch akcí zúčastní, případně z jakých zemí a Krajská hygienická stanice poté vyhodnotí riziko této akce z hlediska epidemiologického, pokud by tam třeba byli nějací lidé ze zemí, které jsou těmi zasaženými oblastmi."

Radují se tak hokejisté i fotbalisté. Bez diváckého omezení se může uskutečnit i páteční závěrečné kolo základní části i play off.

Zákaz diváků na světový pohár v biatlonu platí

Opatření proti koronaviru se tak dotknou jediné velké akce a tou je vídendový světový pohár v biatlonu na Vysočině. Bude bez diváků. Premiér postup hájil. Uvedl, že je to akce nad 100 tisíc lidí a stalo se tak na doporučení hlavní hygieničky.

Opozice vládu kritizovala za nejednotný postup. Ve městě je část zahraničních fanoušků, kteří o zákazu nevěděli a překvapil je. Město nebude omezovat hromadné sledování závodů třeba v restauracích. Zároveň je ale nepodpoří instalací velkoplošných obrazovek na náměstí.

Dezinfekce ani respirátory se nebudou vyvážet

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o zákazu vývozu dezinfekcí do zahraničí. Podobné rozhodnutí přišlo už v úterý, kdy zakázalo vývoz respirátorů s nejvyšší ochranou (FFP3) mimo Česko. Stát chce zdravotnické pomůcky primárně zabezpečit pro nemocnice a lékařský personál, řekl premiér Andrej Babiš:

"Zavedeme centrální nákup a centrální distribuční systém. Ministr zdravotnictví rozhodl o zákazu prodávat tyhle zdravotnické potřeby do zahraničí."

Současně se reguluje prodej respirátorů. Nebude je možné prodávat veřejně na e-shopech, ale pouze zdravotnickým a sociálním zařízením, případně státu, dodal premiér.

"Paní ministryně Schillerová vydá rozhodnutí o cenové regulaci, abychom předešli různým šmejdům, kteří se snaží tuhle situaci zneužít."

A opravdu se tak děje. Na interentu stoupla cena respirátorů až padesátinásobně.

Ceny respirátorů vzrostly na internetu až 50 x

Zatímco normálně stojí respirátory kolem stovky, na internetu se prodávají nejčastěji za tisícovku, ale je tu i částka 5000 a dokonce 20 tisíc. Některým zbylo pár kousků doma a snaží se na nich vydělat, jiní si založili i e-shop, kde je počítadlo s počty mrtvých. Radiožurnál vypátral některé prodejce. Jeden z nich, který se představil jako Standa, odmítá, že by tím záměrně šířil paniku:

"Nikoho do toho nenutíme. Je to otázka nabídky a poptávky. Když o to zájem nebude, tak se to nebude prodávat."

Stát chce vědět o vlacích, které přijíždí z rizikových oblastí

Stát chce také vědět o všech vlacích, které do České republiky přijíždějí z rizikových oblastí, řekl ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Důležité je, aby na nádražích a ve vlacích bylo dostatečné množství dezinfekčních prostředků.

Od čtvrtka platí také zastavení leteckých spojení Česka s Jižní Koreou a pěti letišti v severní Itálii. Dopravce RegioJet už dříve oznámil, že nebude od konce týdne do odvolání vypravovat autobusové spoje na linkách z Prahy do Říma a do Milána.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že neexistují signály o epidemii nového koronaviru v Česku, byť počet nakažených lidí může růst. Zatím nehrozí ani větší karanténní opatření, jako je uzavírání měst nebo oblastí. Na COVID-19 zemře podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zhruba 3,4 procenta nakažených.