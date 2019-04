Beránek nahrazoval jehněčí pečínku

"To je velmi stará tradice, která má svůj původ v židovství. Při oslavách svátku Pesach, na památku úniku z egyptského zajetí, Židé konzumují jehněčí nebo skopové. To souvisí s tím, že sami sebe vnímají jako součást stáda božího, kde Bůh je pastýřem. Přešlo to i do křesťanské tradice, kde ovšem je beránek symbolem Ježíše Krista, který se obětoval pro lidstvo. Byl tedy tou obětinou, beránkem. Často je jako člověk bez hříchu symbolizován beránkem Božím, Agnus Dei. Ale protože v křesťanské tradici byla ještě část Velikonoc spojená s půstem, bylo nutné něčím nahradit tu jehněčí pečeni. Proto se stalo náhražkou pečivo ve tvaru beránka. Máme historický dopis z konce 16. století, že už tehdy se pekli beránci. Je zachován recept v kuchařské knize Bavora Rodovského z Hustiřan. Byla to velmi složitá konstrukce, kde se nevytvářel jen ten samotný beránek, ale i zdání, že stojí na louce, takže to působilo i velmi dekorativně. A samozřejmě i to jehněčí patřilo ke křesťanským Velikonocím, ale až po té, co byl ukončen půst. Takže jehněčí bylo vnímáno jako tradiční součást velikonočního stolu."

Vy jste zmínil šestnácté století, lze toto považovat za začátek tradice u nás?

"Ta tradice je určitě starší. To jenom z konce šestnáctého století máme ten zřejmě první a důkladný předpis na to, jak dělat pečivo ve tvaru beránka. Ve středověku se ta postní pravidla dodržovala ještě s větší důsledností, a nepoužívaly se ani některé přísady, které později v těch postních dnech byly přijatelné. Jako například vejce nebo živočišný tuk."

Jsou v dnešní době s pečením beránka spojené nějaké rituály nebo už je to pouze takový domácí zvyk?

"V naprosté většině domácností vzhledem k vysoké míře sekularizace už je to především zvyk. Asi i mnohé domácnosti nemají ani nějaké hlubší povědomí o tom, proč se vlastně beránek dělá na Velikonoce, proč je jedním ze symbolů Velikonoc."

Je nějak konkrétně určená doba, kdy se má konzumovat?

"Určitě nejsou nějaká striktní pravidla. Myslím si, že to je hodně i regionální, není na to nějaké přímo stanovené pravidlo."

Je nějaký tradiční recept? Známější než ty ostatní?

"Tak pokud se týká receptu Bavora Rodovského, ten byl velmi složitý, velmi komplikovaný, takže ho nelze jako tradici moc doporučit. Jinak to kolísání mezi třeným a kynutým těstem, to je spíš individuální zvyklost. Samozřejmě to třené těsto je trochu náročnější na suroviny, ale spíš záleží na zvyklostech. Já bych ještě možná z toho tradičního hlediska podotkl, že při svátcích Pesach, které můžeme spojit s těmi křesťanskými Velikonocemi, se jedí nekvašené chleby. Takže možná, že to kynuté není úplně ideální. Ty nekvašené chleby se ovšem jedí na památku toho, že nestihli při tom odchodu z Egypta Židé nechat chleby vykvasit."