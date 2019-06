Babiš: Evropští auditoři jsou nekompetentní. Demonstranti se mýlí a křičí nepravdy

Předběžnou auditní zprávu EK řešili poslanci přes pět hodin. Kriticky vystupovali hlavně opoziční zákonodárci, kteří mimo jiné navrhli, aby vláda vyplácení dotací Agrofertu přerušila. Návrh ale neprošel. Sněmovna naopak vyzvala ministerstva financí a místního rozvoje, aby důsledně hájila české zájmy.

Andrej Babiš trvá na tom, že ve střetu zájmů není. Před poslanci řekl, že předběžnou zprávu pokládá za útok na Česko a že se kvůli němu a jeho bývalé skupině Agrofert žádné evropské dotace vracet nebudou. Navíc zpochybnil pravost zprávy i autory. Ti se podle Babiše chovali skandálně a jsou nekompetentní. To zopakoval také ve středu před odletem do britského Portsmouthu na oslavy 75. výročí spojeneckého vylodění v Normandii.

"Znovu opakuji, že audit proběhl velice nestandardně. Pan ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) mě informoval, že ti dva čeští auditoři jednali se státními úředníky na úrovni šikany. Že jsou tam věci, které jsou absolutně nesmyslné."

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis se proti nařčení ohradil. Uvedl, že auditoři Evropské komise jsou profesionální a pracují objektivně. Evropská komise přitom dosud nechtěla dění kolem auditu komentovat. Cílem auditů je podle Dombrovskise ochrana finančních zájmů EU a daňových poplatníků, včetně těch z České republiky. Komise je podle něj vždy otevřená ke spolupráci a je připravená s českou vládou na věci pracovat.

Andrej Babiš ve středu řekl, že chce o auditu k čerpání dotací v Česku na červnovém summitu Evropské unie mluvit s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

Demonstranti za mou demisi se mýlí. Skandovali nepravdy

Premiér se ve středu také omluvil za své vyjádření na adresu demonstrantů, kteří v úterý na Václavském náměstí v Praze požadovali jeho demisi a také odchod ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Babiš o nich původně řekl, že tam kvůli hezkému počasí chodí na koncerty. Za tato svá slova se pak omluvil a označil je za nadsázku. Zároveň ale zopakoval, že lidé demonstrují na základě lží.

„Pokud ty lidi řvou na náměstích, že jsem lhář, podvodník, zloděj, tak to je nepřijatelné,“ řekl ve středu Babiš. Dodal nicméně, že demonstrace akceptuje jako součást demokracie. "Jen říkám, že demonstrují na základě lží. To, co křičí, není pravda. Nejsem zloděj, nikdy jsem nic neukradl,“ dodal. Argumentoval odvody firem, které v minulosti vlastnil a později převedl do svěřenských fondů, do státního rozpočtu, a poukázal na činnost nadace, kterou založil.

Demonstranti Václavské náměstí zcela zaplnili. Podle organizátorů jich přišlo na 120 tisíc, což by znamenalo, že to byl největší protest od Sametové revoluce. Už po šesté protesty organizoval spolek Milion chvilek, podle jeho předsedy Mikuláše Mináře pomohli náměstí zaplnit hlavně lidé, kteří přijeli z regionů.

„Před 14 dny přijelo kolem 10 tisíc lidí z regionů. Teď jsme měli zpětnou vazbu, že se jich chystá zhruba třikrát až čtyřikrát víc. Z velkých měst jely plné vlaky, ale i některé obce vypravovaly autobusy. Takže je to pro mě něco neskutečného,“ přiznal.

Protesty budou pokračovat

Lidé na náměstí mávali vlajkami, nesli transparenty s protivládními hesly a skandovali hesla jako národ sobě nebo demisi. "Máme malé dítě a rádi bychom, aby vyrůstalo ve společnosti, která uznává zásadní morální hodnoty," vysvětlila jedna z demonstrujících důvody, proč přišla na náměstí.

V protestech chtějí lidé pokračovat, organizátoři čekají, že příště dorazí minimálně dvakrát víc lidí. Kvůli nedostatku místa na Václavském náměstí se proto demonstranti sejdou na Letenské pláni. „Zvyšují se ty počty i proto, že premiér nás ignoruje nebo dokonce ponižuje. Spíš provokuje, než aby se s námi sešel," řekl předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.

Premiér Andrej Babiš ale zopakoval, že se s ním nadále setkat odmítá. „S panem Minářem nemám o čem debatovat, pro něho je partner paní Benešová. Ona byla u toho kulatého stolu. Pan Minář akorát se potřebuje zviditelňovat mediálně. To není pro mě jako partner,“ dodal.