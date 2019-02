Archeologové s potápěči zkoumali zbytky Juditina mostu

Juditin most vznikl ve 12. století a Pražanům sloužil až do poloviny 14. století, kdy byl při povodni stržen a na jeho místě vznikl most Karlův. Dochovalo se z něj přibližně 13 pilířů. Archeologové se soustředili na ty, které jsou pod vodou, říká vedoucí potápěčského týmu a průkopnice podvodní archeologie Barbora Machová.

"Plně dochovaný je pilíř číslo 11, o kterém se ví už několik let. Naší hlavní prací bylo zdokumentovat tento pilíř a geodeticky ho zaměřit, protože dosud zaměřen nebyl. Ověřili jsme, že tam pilíř ještě je a že ho zvyšující se plavební provoz v této trase zatím nenarušil."

Na objeveném pilíři se dochoval dokonce i dřevěný rošt, který rozkládal hmotnost mostu, aby se nepropadal. "Mimo to jsme pod vodou našli i ještě různé zděné konstrukce. Vypadá, že to mohly být položené části Juditina mostu, jsou to poměrně velké kamenné plochy," doplňuje Machová.

Vltava byla v minulosti překlenuta několika mosty, z nichž ty nejstarší se nacházejí právě v okolí Karlova mostu. Ne zcela vyjasněna je poloha nejstarší dřevěné spojnice vltavských břehů z 10. století.

"Snažili jsme se dohledat možnou přítomnost těch úplně starých dřevěných mostů, které se táhly nejspíš od Kampy ke staroměstskému břehu," dodává Machová s tím, že vědci tentokrát využili i georadar. "Cílem georadarového měření byla právě plocha, kde se očekávají starší dřevěné mosty, o kterých vlastně víme velmi málo."

Nepříznivé počasí

Zimní měsíce jsou podle ní pro práci potápěčů nejvhodnější z hlediska podmínek pod hladinou. Tým chtěl proto v lednu využít nejen lepší viditelnosti, ale také menšího lodního provozu v okolí památky. Tentokrát však řeka k podvodním archeologům příznivá nebyla.

"Počasí se rapidně zhoršilo, začalo sněžit, tát, pršet a tak dále. Takže se nám snížila viditelnost, podmínky byly úplně špatné," popisuje Machová.

I přes náročné podmínky jsou ale vědci s podvodním výzkumem spokojeni. Našli a zaměřili 11. pilíř Juditina mostu a pořídili spoustu dokumentace, kterou nyní budou zpracovávat. A také plánují pokračovat v průzkumu pod vodou. "Chtěli bychom se tam vrátit. Protože jsme si lokalitu na další průzkum nachystali," potvrzuje Machová.