ANO zvítězilo ve většině krajských měst. Prahu ale ztratilo

Místní sdružením nezávislých kandidátů - jako obvykle vítězové komunálních voleb především na menších městech a obcích. Ze stran působících na celostátní úrovni se dařilo také lidovcům, Starostům a nezávislým a ODS. Většinu velkých měst získalo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše - zvítězilo třeba v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích nebo Karlových Varech. Premiér Babiš označil výsledky v krajských a okresních městech za úspěch.

V metropoli se ale jeho hnutí zvítězit nepodařilo, ANO skončilo páté. V hlavním městě zvítězila ODS (necelých 18 procent hlasů), druzí byli Piráti. Uspělo také hnutí Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL).

Sociální demokracie potvrdila úbytek voličů z parlamentních voleb. V obcích strana obhájila méně než polovinu mandátů. Propadla v řadě velkých měst - třeba v Praze, Českých Budějovicích nebo Ústí nad Labem se nedostala ani do zastupitelstva. Šéf sociálních demokratů Jan Hamáček ale výsledky nevidí tragicky: "To rozhodně není něco k velkým oslavám, ale současně to není žádná katastrofa, kterou nám někteří odhadovali. Já jsem přesvědčen, že v situaci, kdy jsme skončili v parlamentních volbách na 7. místě, tak skončit na 4. místě z hlediska počtu mandátu a na 3. místě ve volbách do Senátu se dá pokládat za solidní výsledek a pro mě je to signál, že se sociální demokracie odrazila ode dna."

Senát: uspěl Čunek i Drahoš, nejvíce kandidátů postupuje z ODS

Kromě komunálních voleb proběhly v některých obvodech i volby senátní, první kolo vyhrála ODS. Její kandidáti postoupili do finálových duelů v 11 obvodech, z toho v devíti z prvního místa. Podle předsedy ODS Petra Fialy občanští demokraté ve volbách jasně posílili a ukazuje se, že strana jde krok po kroku správným směrem. V příštích volbách do Poslanecké sněmovny by podle něj měla ODS bojovat o směřování Česka proti "levicovému hnutí ANO".

Druhé skončilo právě ANO s deseti finalisty, jen jeden z nich ale úvodní kolo vyhrál. Ani v těchto volbách příliš neuspěla sociální demokracie, do druhého kola postoupilo pět jejích kandidátů, přičemž strana obhajovala celkem třináct mandátů. K volbám do horní komory Parlamentu přišlo přes 42 procent voličů. Dva senátoři byli zvoleni už v prvním kole. Na Vsetínsku opět uspěl Jiří Čunek (KDU-ČSL) a v Praze 4 bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš (za STAN). Bývalý předseda Akademie věd nebyl jediným neúspěšným prezidentským kandidátem, který se ucházel o senátorské křeslo - do druhého kola postoupil i bývalý diplomat Pavel Fischer nebo lékař Marek Hilšer.

V souboji o křesla v horní komoře parlamentu naopak nebyly úspěšné některé z politiky už dříve známé tváře. Mezi nimi například bývalý středočeský hejtman David Rath na Litoměřicku a návrat do vysoké politiky se nezdařil ani expremiéru Jiřímu Paroubkovi, který kandidoval v Ostravě.

Účast vyšší než minule, podezření na kupčení s hlasy prověřuje policie

Účast v komunálních volbách se pohybovala mírně nad 47 procenty, byla tedy asi o tři procentní body vyšší než v roce 2014. Nejvyšší účast v obecních volbách zaznamenali komisaři podle serveru volby.cz v Radimovicích u Tábora, k urnám přišlo více než 98 procent voličů. Naopak jen o málo více než pětina hlasovala v Libáni na Jičínsku.

Při volbách se objevilo i podezření na kupčení s hlasy. Policie v Ústeckém kraji přijala několik podnětů kvůli podezření z možného pokusu o ovlivnění voleb. Například v Bílině dostali lidé údajně pět set korun jako odměnu za to, že vhodí do volební urny hlasovací lístek s předem zakřížkovanými kandidáty. Možné kupčení s hlasy se prověřuje například také v ústecké čtvrti Krásné Březno.