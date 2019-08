Adam Plachetka pokřtil své CD Zimní cesta na střeše pražské Lucerny

"Myslím, že Zimní cesta je snem skoro každého hlubšího hlasu, a každý, kdo má příležitost, tak by si ji natočil rád. Jsou to obrazy ze života muže, co zažije nešťastnou lásku. Jde zimní krajinou a má záblesky, jak to bylo dřív a toho, co se děje teď. Na konci, alespoň z mého pohledu, najde určité smíření s tím, jak se mu ten život vyvinul. Nakonec je i rád, že je sám a že je to bez těch lidí jednodušší," řekl při křtu Adam Plachetka.

Rakouský skladatel Franz Schubert si vybral básně spisovatele Wilhelma Müllera ještě před skládáním hudby. Básně našel náhodou.

"Schubert celkově neměl veselý život, takže chápu, že se s něčím takovým zvládl ztotožnit. Byla to z jeho pohledu i trošku "náhoda", protože on si nenechal ten text psát, našel ho v měsíčníku poezie. A ty básně, kterých bylo tehdy jenom dvanáct, ho zaujaly natolik, že je zhudebnil. Když potom Müller vydal zbylých dvanáct, tak dopsal druhou půlku cyklu, kde už přehazoval pořadí jednotlivých básní a písně jsou trošku jinak seřazeny."

Margita: V písních vyniknou hluboké hlasy

Na střeše Lucerny se setkali dva vynikající operní pěvci. Kmotrem při křtu alba byl totiž Štefan Margita.

"Já Adama obdivuji nejen jako úžasného kolegu, ale hlavně jako úžasného zpěváka s nádhernou barvou hlasu, kterou má. Děkuji mu, že mě pozval. Myslím, že vybral tu nejlepší dobu ve své kariéře, že tento písňový cyklus nahrál. Tohle se nahrává jednou za život. Jsou to krásné písně, které byly původně psány pro tenor, ale myslím, že ten hlasový typ se na to vůbec nehodí. Naopak ty hluboké hlasy vyzní v těchto písních mnohem líp."

Nahrávka Zimní cesta vyjde už v září v Radioservisu Českého rozhlasu ze záznamu Plachetkova květnového koncertu v Rudolfinu.

Večer zazpíval Adam Plachetka lidem ve vanách

Zatímco v poledne pokřtil Adam Plachetka CD, večer zpíval na střeše Lucerny árie z opery Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta lidem ležícím ve vanách s vodou. Nádob s vodou bylo 30, využilo je ale jen devět odvážlivců, kteří si do nich lehli ve společenském oblečení, někteří s vínem v ruce. Mezi nimi byl i kavárník Ondřej Kobza, který má střešní prostor pronajatý. Akcí chtěl na okamžik udělat z Prahy lázeňské město, kde se lidé setkávají.

Adam Plachetka žije už deset let ve Vídni. Zpívá v mnoha jazycích, nejvíc v němčině, která je pro něj přirozenější než angličtina. Italsky se zase povinně učil na konzervatoři, navíc je podle něj v italštině 60 procent oper. Letos zpíval i dvě české opery, Dalibora a Libuši.

Dosud ve své kariéře odehrál na 700 představení a 170 koncertů. Mezi jeho vrcholné role patří právě Don Giovanni, či Přemysl z Libuše nebo Figaro z Figarovy svatby. Režisér Martin Kubala o jeho kariéře 27. září uvede dokument v rámci festivalu Zlatá Praha. V září pak odjíždí Adam Plachetka na čtyřměsíční angažmá do Chicaga a New Yorku.