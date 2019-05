5G sítě umožní robotické operace či samořiditelná auta

Vláda předpokládá, že chystaná aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G by mohla vynést kolem osmi miliard korun. Na konferenci se hovořilo hlavně o bezpečnosti a ochraně sítí. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se už dnes hackeři ve službách některých států snaží narušit fungování demokratických zemí, se zavedením 5G toto riziko vzroste.

"Na konferenci hledáme model spolupráce mezi zeměmi v oblasti, kde je absolutní důvěra nezbytná. Země, na kterých budeme technologicky závislí, musí být důvěryhodné a spolehlivé."

Operátoři by měli spustit sítě páté generace do roku 2024

V Česku začnou 5G sítě operátoři postupně budovat od května příštího roku, fungovat by měly do roku 2024. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ale varuje, aby se do páteřní sítě kvůli bezpečnosti nezapojovala čínská firma Huawei, podle úřadu by mohla předávat citlivé informace přímo čínské vládě. Bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Ondřej Malý k tomu uvedl:

"Ony neexistují žádné separátní sítě 5G, které se budou budovat vedle stávajících, které už tu jsou. 5G technologie se bude nasazovat do té samé mobilní sítě, která je jenom jedna, kterou ten mobilní operátor provozuje, a která podporuje všechny možné generace a standardy. Vy nemůžete říct, nepustíte Huawei do nějaké sítě, zvlášť když tam už technologii Huawei využíváte. Respektive pokud by stát toto řekl, tak pro řadu operátorů by to znamenalo, že by je to přišlo strašlivě draho."

Podle Malého je proto velký tlak na to, aby se hardware před tím, než se nasadí do sítě, testoval v bezpečnostních laboratořích, aby byla větší transparentnost toho, co se v zařízeních děje, a co obsahují.

Babiš: nástup 5G sítí posune vpřed všechna odvětní

Podle premiéra Andreje Babiše nástup sítí 5G posune vpřed všechna odvětví včetně výroby, energetiky či zemědělství. Důležité budou 5G sítě třeba pro zdravotnictví nebo automobilový průmysl, říká mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina.

"Budou díky tomu moci být prováděny robotické operace na dálku. Operatér bude moci sedět v jedné nemocnici, a operovat člověka na druhém konci republiky v reálném čase. S využitím 5G sítí si budeme moci představit, že se po našich silnicích budou moci prohánět vozidla bez řediče."

Mnoho účastníků konference apelovalo na změnu způsobu spolupráce na úrovni kybernetické bezpečnosti. "Již dnes chráníme sítě proti špionáži, kybernetickému zločinu a průmyslové systémy před napadením. Toto se s 5G změní. Ochranou sítě páté generace budeme chránit samotnou strukturu naší společnosti, naši schopnost rozvíjet se, nebo dokonce existovat," uvedl premiér Andrej Babiš.

Podle Václava Borovičky z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost roste závislost na komunikačních sítích a z toho plyne růst počtu potenciálních cílů pro kyberzločince. Roste také počet hrozeb i riziko špionáže nebo útoků.

"Pokud je společnost závislá na určité konkrétní síti, musíme samozřejmě řešit i bezpečnost. Čím větší závislost, tím větší riziko na náš každodenní život, na způsob, jakým žijeme, na fungování společnosti," uvedl na konferenci expertů z 32 zemí Václav Borovička.

Mobilní 5G sítě mnohonásobně zrychlí přenosy dat. Umožní rozvoj umělé inteligence nebo virtuální reality.