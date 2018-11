17.listopad 2018: vzpomínky i protesty proti aktuální politické situaci

U pomníku na Národní třídě v centru Prahy vládla už od ranních hodin poměrně vyhrocená atmosféra. Události, které vedly k pádu komunistického režimu, si přicházely se svíčkami a květinami připomenout stovky lidí a také politici. Krátce po půlnoci přišel položit květiny na Národní třídu premiér Andrej Babiš (ANO). "Tento rok jsem uctil 17. listopad s předstihem, protože jsem brzy ráno odjel do Švýcarska za svým synem," uvedl Babiš na sociálních sítích. Právě kvůli výrokům Andreje Babiše mladšího ohledně kauzy Čapí hnízdo čelí předseda vlády výzvám opozice i části veřejnosti, aby podal demisi. Premiér ale rezignovat odmítá a kauzu považuje za hyenismus. Brzy ráno přišel k památníku také předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.

Kytici od Babiše nebo Okamury lidé hodili do nedalekého koše. Stejně skončily také květiny poslané prezidentem Milošem Zemanem. Vyhození květiny od prezidenta odsoudil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Podle něj to byla kytice od člověka, který se aktivně podílel na pádu komunismu. Část opozičních politiků vyhození květin chápe a považuje to za důkaz nespokojenosti lidí. Další ale tento postup kritizovali. Případem se zabývá policie, která bude od majitelů zjišťovat, zda chtějí nahradit škodu.

Nespokojenost přítomných se na Národní třídě neprojevovala jen vyhozenými květinami. Lidé také na některé politiky pískali a křičeli jako třeba na předsedu ČSSD Jana Hamáčka nebo ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Lépe uvítali například místopředsedu Senátu Milana Štěcha z ČSSD, šéfa ODS Petra Fialu a předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila.

Zima: Listopady spojuje pochopení různých skupin lidí

Události 17. listopadu se připomínaly i na pražském Albertově. Pietní akt začal zpěvem české i slovenské hymny, pokračoval vystoupením rektorů a studentů. Podle rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy listopady let 1939 a 1989 spojuje vzájemné pochopení různých skupin lidí, kteří chtěli něco v Československu změnit. "Byl bych rád, kdyby tyto svátky, které jsou svátky svobody a demokracie, byly také svátkem pochopení a porozumění pro druhé, a také, abychom byli společně a jednotní. Protože pokud budeme společně a jednotní, tak svobodu a demokracii vždycky uhájíme," řekl Zima.

Akce v české metropoli pokračují i v odpoledních a večerních hodinách. Např. z Pražského hradu směrem k Národní třídě se odpoledne vydali demonstranti protestující proti politice lži a nenávisti. Kritizují především premiéra Babiše a prezidenta Zemana. 17. listopad 1989 si připomínají lidé na mnoha místech republiky. V Liberci lidé položili květiny a zapálili svíčky u Památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici. Asi tisícovka občanů pak dorazila na demonstraci proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) do Brna. Akce se obešla bez incidentů.

Pieta u Hlávkovy koleje a 17.listopad 1939

V Praze si lidé připomněli i události listopadu 1939. Na uzavření vysokých škol nacisty, smrt studenta Jana Opletala i studenty popravené a odvlečené do koncentračních táborů se vzpomínalo u Hlávkovy koleje. Setkání se zúčastnili politici, zástupci vysokých škol, studenti, akademické sféry i církví. Rektor ČVUT Vojtěch Petráček ve svém projevu varoval před relativizací významu událostí z roku 1989 a přechodu k demokracii. "Někdy jsou i ti, kdo druhé bili, vyznamenáváni ve jménu boje za svobodu," uvedl Petráček.

Po položení věnců před kolejí se účastníci vydali do Žitné ulice, kde byl 28. října 1939 při protinacistické demonstraci Jan Opletal smrtelně zraněn. Na památku událostí listopadu 1939 byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva.