163 okamžiků století představuje výstava ČTK

ČTK má ve svém archivu miliony fotek. Zachycují stěžejní události, kulturní akce i běžný život posledních 100 let a mnoho z nich neodmyslitelně patří k české historii. Na výstavu Okamžiky století je vybíral tým šéfredaktora fotobanky Petra Mlcha. Na podrobnosti se jej ptal kolega Tom McEnchroe.

Podle jakého klíče jste fotky vybírali?

"Původní záměr byl velmi ambiciózní, chtěli jsme mít reprezentovaný každý rok jednou fotografií. Vzápětí jsme ale zjistili, že to není možné, protože bychom museli pominout některé velmi důležité momenty a některé bychom zase naopak zveličili. Tým, který se na tom podílel, vybral hrubou selekcí asi 700 fotografií. Z toho jsme pak postupně při sestavování výstavy vybrali finálních 163 fotek, které jsou k vidění na panelech."

Jsou na výstavě k vidění především fotky, které lidé dobře znají, nebo jste spíše vybírali fotky neznámé?

"Snažili jsme se o obojí. Nechybějí tam samozřejmě fotky, které má Četka jako rodinné stříbro - snímky zachycující roky 1938, 1968 a další klíčová léta. Snažili jsme se k tomu vybrat i ty fotky, které tak známé nejsou a snad se nám to podařilo."

Generální ředitel ČTK pan Majsr mi říkal, že největší momenty ČTK byly za jejího působení v zahraničí, například za jejího působení v Británii za II. světové války. Vybrali jste tam i nějaké "zahraniční" fotky?

"Jsou tam i některé fotky ze zahraničí. Našli jsme poměrně pěknou fotku z Coventry, kde proběhla mše za Lidice, ale třeba zasedání exilové vlády v Londýně bylo tak nešťastně vyfotografované, že jsme se rozhodli, že tento snímek tam dávat nebudeme. Nezdál se nám dostatečně obrazově reprezentativní."

Zaujalo vás nějaké období více než jiné?

"Mně osobně se Jednoznačně nejvíce líbí fotky do roku 1948. Možná i proto, že je to už daleko. Je na tom vidět, že ty fotografie měly velmi silnou vypovídací hodnotu, bylo na to více času a fotografovalo se to za jiných podmínek než dneska. Mně osobně se líbí tato půlka více, než ta druhá."

Spolu s Československem slaví sto let své existence také sama Česká, původně Československá, tisková kancelář. Ta vznikla ve stejný den jako samostatná republika.