Za klasickou svíčkovou do Chicaga

Je symbolické, že podnik s českou kuchyní se nachází na Cermak Road, neboli Čermákově ulici pojmenované po nejslavnějším starostovi Chicaga, který byl českého původu. Je dlouhá přes 30 kilometrů a spojuje východní a západní okraj Chicaga.

„Pardon, já pracuju….“ omlouvá se Monika Hubáčková, majitelka restaurace, kterou jsem přepadla v době, kdy vrcholí přípravy poledního menu. Stěny podniku zdobí obrázky Prahy, na jídelníčku typická česká jídla.

Tak co dnešní jídelníček nabízí?

"Svíčková, rajská, koprová, řízek s bramborovým salátem, hovězí guláš, kuře na paprice…co ještě máme? Sekanou, kachnu máme, vepřo-knedlo-zelo. Všechno."

A chodí do té restaurace převážně Češi nebo potomci Čechů, nebo sem přicházejí i Američané?

"Hlavně Američané, pokud jde o Čechy, ti mladší chodí hlavně o víkendech, protože přes týden hodně pracují a my zavíráme brzo. Ale většinu hostů tvoří Američané a ti, co mají české kořeny."

A co jim tak z těch českých jídle nejvíc chutná?

"Řízek. A vepřo-knedlo-zelo. A taky svíčková."

Paní Monika Hubáčková se usadila v Americe až v devadesátých letech. Dnes se snaží díky české restauraci v tomto městě s početnou komunitou s českými kořeny udržet českou kuchyni. Vaří se proto podle tradičních receptů.

"Takže to děláme úplně přesně podle mojí babičky a hlavně já jsem vyučený kuchař, takže vím, jak by to mělo chutnat. Někdy to není jednoduché, protože v Americe některé ty ingredience nejdou úplně přesně sehnat, ale díky tomu, že mám už trošku přehled, tak se nám to prostě daří."

Paní Monice pak dělá největší radost, když se svých hostů, kteří jezdí do Česka zeptá, jak bylo v Čechách a jak se jim tam jedlo v českých hospodách, a oni řeknou: „Už jsme se těšili do Chicaga na vaší klasickou českou kuchyni.“