V pražských sadech můžeme ochutnat i ovoce, které nekoupíme v obchodě

Mnozí z nás ale o této možnosti nevědí, a proto většina ovoce končí ve škarpě. Právě to se snaží změnit iniciativa Na ovoce. Kromě interaktivní mapy míst, kde si lidé mohou legálně a zdarma nasbírat ovoce pro svou potřebu, nabízí třeba nejrůznější ovocnářské semináře nebo komentované vycházky.

V mapě najdeme 12 000 ovocných sadů a stromů

Se zakladatelkou iniciativy Katkou Kubánkovou jsme se potkaly ve veřejném sadu na Červeném Vrchu v Praze 6. Po jízdě přeplněnou, sálající tramvají byl stín ovocných stromů vítanou změnou. Přestože se sad nachází jen několik málo desítek metrů od hlavní silnice a sídliště, v rozhovoru o projektu Na ovoce nás rušil pouze zpěv ptáků a svištění větru.

Iniciativa Na ovoce vznikla jako spolek přátel, kteří se rozhodli zmapovat veřejně přístupné ovocné sady a informace o nich zpřístupnit široké veřejnosti. Projekt ale brzy narostl do daleko větších rozměrů. Dnes mapa obsahuje kolem 12 000 záznamů o lokalitách. Přispívat do ní může každý, kdo objeví nezmapovaný sad či ovocný strom.

„Sad je úžasný veřejný prostor. Vstoupit najednou z ruchu velkoměsta do ovocného sadu je velmi příjemné. Ale přínosem je i to ovoce samotné, ani ne tak pro lidi z vesnice, jako právě pro obyvatele hlavního města. Je skvělé, když se mohou dostat do přírody a ochutnat ovoce, které si v obchodě jednoduše nemohou koupit. Například v pražských sadech roste celá řada odrůd ovoce, které z regálů supermarketů už dávno vymizely,“ vypočítává důvody pro vytvoření této online mapy a mobilní aplikace Katka Kubánková. Zároveň dodává, že sad je také velmi důležitým biotopem, ve kterém roste a žije mnoho druhů rostlin a zvířat.

Právě v letních měsících dozrává nejvíce ovocných druhů. Jaké volně přístupné ovoce tedy můžeme v Praze ochutnat?

„Teď se nacházíme v sadu slivoňovém. Jsme v místě, kde je sadů několik a krásně na sebe navazují. Kdybychom se vypravily kousek dál, tak bychom došly do třešňového sadu. Potěšilo mě třeba to, že v Praze existuje i meruňkový sad. Ale můžeme tu ochutnat třeba i moruše, což je ovocný druh, o kterém lidé často nevědí, že je jedlý. A jinak tu běžně nalezneme klasické druhy, jako jsou jabloně, hrušně, ořešáky či višně. Jinak je Praha nejbohatší asi na třešně.“

Loni vznikly tři nové sady

Iniciativa Na ovoce ale nechtěla zůstat pouze u mapování. Ve spolupráci s nejrůznějšími odborníky tak začala v Praze organizovat i veřejné semináře na téma ovocnářství, na kterých se můžeme dozvědět základní informace o péči o stromy – od zasazení, přes ořezávání a množení, po roubování – nebo praktické rady na zpracování ovoce. Kromě toho nabízí i komentované vycházky:

„Když jsem poprvé vstoupila do pražských sadů, zjistila jsem, že jich je několik desítek. Zaujalo mě, že lidé vůbec netuší o jejich existenci, byť spousta z nich celý život bydlí v jejich těsné blízkosti. Takže od té chvíle veřejnosti ta místa pomalu představujeme a doufáme, že si do nich lidé budou nacházet cestu i sami, a to nejen v čase dozrávání, ale i zjara, kdy jsou podle mého nejkrásnější,“ usmívá se Katka Kubánková a uvádí, že o obě aktivity je veliký zájem.

Členové organizace Na ovoce se zároveň snaží i vysazovat nové stromy. V loňském roce tak vznikly první tři nové veřejné sady:

„Nesnažíme se sázet za každou cenu. Musí být dopředu jasné, jakým způsobem bude výsadba probíhat a jakým způsobem se budeme o stromy starat. Protože tou výsadbou to teprve začíná. Ta skutečná práce začne až v následujících letech. Na to je třeba opravdu myslet. Pokud chceme sázet, tak na sebe bereme i určitý díl odpovědnosti.“

Asi nejhezčím pražským sadem jsou podle Katky Kubánkové Klíčovské sady ve Vysočanech. Právě tam iniciativa Na ovoce pravidelně pořádá i podzimní ovocné slavnosti, při kterých se ovoce nejen sbírá, ale rovnou na místě i moštuje. Celá akce je doplněna o nejrůznější vzdělávací aktivity a dílny pro dospělé i pro děti.

Deset nejzajímavějších jedlých parků hlavního města představuje také Sběračův průvodce po pražských sadech. Ten je dostupný na internetových stránkách organizace a detailně popisuje každý sad i jeho historii a zajímavosti v okolí. Podle Katky Kubánkové se na něj v budoucnu můžeme těšit i v papírové formě:

„Bylo by úžasné, kdyby se nám podařilo dát lidem inspiraci na celý rok. Protože ty sady nejsou pouze o ovoci, ale jsou především místem, které stojí za to navštívit, chvíli tam spočinout a nechat se inspirovat.“