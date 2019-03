Týden v číslech

Pondělí

37 000 000 000

korun je hodnota potravin, které za jeden rok zamíří z Polska do Česka. Místní trh je pro Poláky čtvrtý největší.

Úterý

31 000

korun překonala průměrná mzda za 2018. Stoupla tak zhruba o 6%.

Středa

505 120

nově zahájených exekucí v roce 2018 zaznamenala Exekutorská komora ČR. Navzdory vysokému číslu jde o meziroční pokles o 106 445. Do poklesu se promítají legislativní změny, například změna zákona o spotřebitelském úvěru, změna advokátního tarifu nebo možnost spojování exekucí od roku 2013.

Čtvrtek

200

děl malíře Zdeňka Buriana představuje nově zahájená výstava Širým světem. Ilustrace známého umělce provázely knihy Eduarda Štorcha, Jaroslava Foglara nebo Karla Maye. Výstava v Obecním domě potrvá do 30. června.

Pátek

225

let jsme si připomněli od vydání prvního seznamovacího inzerátu v češtině, a to v Pražských poštovských novinách. Inzerent jeho prostřednictvím hledal "na celý život dívku dobrého vychování, jejíž tvář není poznamenána neštovicemi". Hledaná dívka se dále "měla spokojit jen s jednou služkou, být dobrou hospodyní, přiměřeně důstojnou svého stavu a netoužit příliš po módě a společnosti".

Sobota

3792

židovských mužů, žen a dětí z "českého rodinného tábora" zabili nacisté v Osvětimi plynem před 75 lety v noci na 9. března nacisté v Osvětimi. Šlo o největší hromadnou popravu československých občanů v historii.

Neděle

135

let uplynulo od vzniku prvních „jeslí“. V roce 1834 byla pod vedením Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského otevřena na Hradčanech obecní opatrovna pro děti do tří let.