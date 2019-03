Týden v číslech

Pondělí

50

Před 50 lety se upálil student Jan Zajíc. Chtěl tak vyjádřit svůj nesouhlas s nastupující normalizací komunistického režimu a protest proti pasivitě lidí. V den 21. výročí komunistického puče z roku 1948 se v průchodu domu na Václavském náměstí polil hořlavinou a zapálil. Ještě před tím požil jed, aby nezemřel bolestivou smrtí jako Jan Palach. Na domě, kde se upálil, by do několika měsíců měla přibýt pamětní deska připomínající jeho čin. Podle přání rodiny by měla být spíše skromná.

Úterý

90

Devadesátiny slaví doyen české a československé politické scény Zdeněk Jičínský. Už v letech 1959 až 1960 působil v komisi pro přípravu nové ústavy, koncem 60. let byl poslancem a v zákonodárném sboru pak zasedal s krátkou přestávkou i v letech 1996 až 2010. V roce 1970 byl vyloučen z komunistické strany a před pádem komunistického režimu aktivně působil v disentu. Jičínský publikoval řadu textů z oblasti teorie státu a práva, ústavního práva a politologie. V říjnu 2014 mu prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy I. stupně.

Středa

550

27. února roku 1469, tedy před 550 lety se v Úhrově na Havlíčkobrodsku setkal Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín. Setkání králů donedávna připomínala lípa, která údajně rostla u usedlosti, v níž se domlouvali o míru. "Uvádí se, že se potkali v rozpadlé komůrce, snad to byla bývalá kovárna, ale to jsou jen domněnky," podotkl starosta. Z lípy napadené houbami zbylo v roce 2012 už jen torzo kmene s obvodem přes čtyři metry. Tabulka s textem: "Památce věhlasného krále Jiřího Poděbradského, který pod touto lípou dne 27. 2. 1469 uzavřel mír s Matyášem - králem uherským", která na stromě bývala, je součástí nově upraveného památníku.

Čtvrtek

4

Česko má po Německu, Nizozemsku a Slovinsku čtvrtou nejstabilnější ekonomiku v EU. Vyplývá to z letošního výzkumu Allianz Euro Monitor, který každoročně hodnotí stabilitu a zdraví ekonomik eurozóny a dalších zemí EU. Mezi ukazatele patří rozpočtová udržitelnost, konkurenceschopnost, zaměstnanost a produktivita a zahraniční dluh. Loni byla ČR v žebříčku na prvním místě. Česko získalo 7,8 bodu, vedoucí Německo 8 bodů. Slovensko je se 7,1 bodu na dvanáctém místě.

Pátek

160

Před 160 lety byla zapsána ochranná známka Pilsner Bier. Měšťanský pivovar v Plzni si po uvaření první várky svého slavného světlého ležáku v roce 1842 nechal zapsat několik značek. Plzeňské pivo se tak mohlo jmenovat například Prapramen, Měšťanské plzeňské nebo Plzeňský pravý zdroj. Sláva, kterou si pivo z Plzně vydobylo doma i v zahraničí, začala lákat spousty napodobitelů, a proto si pivovar 1. března 1859, nechal zapsat ochrannou známku Pilsner Bier (Plzeňské pivo).

Sobota

60%

Zboží na úvěr si kupuje kolem 60 procent Čechů. Ukazují to aktuální data průzkumu pro Českou bankovní asociaci, který zpracovala agentura Sc a C. Přitom každý třetí člověk se zadlužuje rizikově. Lidé si podle průzkumu nejčastěji půjčují peníze na pořízení automobilů, motocyklů, mobilních telefonů a počítačů nebo ledniček a praček. Naopak většina by si nikdy nevzala úvěr na zážitky, sport nebo vzdělání.

Neděle

4000

Aktuálně je v Česku motoristům k dispozici téměř 4000 čerpacích stanic. Vyplývá to ze zprávy ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Nejvíce veřejných pump je ve Středočeském a Jihomoravském kraji, nejméně v Karlovarském. Motoristé mají pumpu zhruba každých 14 kilometrů. Ve srovnání s okolními státy vychází Česko jako pumpařská velmoc. Dlouhodobě vede v ukazatelích počtu obyvatel na jednu veřejnou čerpací stanici nebo v četnosti pump na dálnicích.