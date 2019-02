Týden v číslech

Pondělí

6,5

dolaru zaplatí v průměru Čech za jeden gigabyte (GB) stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE. To je vůbec nejvíce v Evropě. Pro srovnání v Rakousku stojí jeden gigabyte kolem 10 centů. Pozdvižení vyvolala ministryně průmyslu Nováková výrokem, že za drahá data si Češi mohou sami tím, že je málo využívají.

Úterý

110

let uplynulo od premiéry Prodané nevěsty Bedřicha Smetany v newyorské Metropolitní opeře. Operu zpívanou tehdy v němčině dirigoval rodák z Kaliští u Humpolce Gustav Mahler, v roli Mařenky vystoupila sopranistka Ema Destinnová

Středa

5 000 000 000

korun získá Česko z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska do roku 2024. Peníze by měly směřovat především do projektů zaměřených na výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Důraz bude kladen na lidská práva, začlenění Romů a rozvoj občanské společnosti.

Čtvrtek

4:1

Slavia Praha deklasovala Genk a slaví postup do osmifinále Evropské ligy. Mezi šestnáctku nejúspěšnějších týmů druhé nejprestižnější evropské soutěže se dostala poprvé od jara 2003. Díky postupu sešívaných si český fotbal polepšil v žebříčku UEFA a má tak pro sezónu 1920/1921 zajištěných pět týmů v pohárech a 2 zástupce v Lize mistrů.

Pátek

52%

Čechů hodnotí kladně ekonomickou situaci země. Je to nejvyšší podíl od roku 1999, kdy Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) začalo tuto statistiku zjišťovat. Zhoršilo se ale očekávání ekonomického vývoje v tomto roce. Svou životní úroveň pak považuje za dobrou 53 procent lidí.

Sobota

70.

výročí přijetí zákona o jednotných zemědělských družstvech. Oficiálně tak začala kolektivizace zemědělství. Už o rok dříve spustila KSČ štvavou kampaň proti sedlákům, které označila za „vesnické boháče“ a „kulaky“, s nimiž je potřeba se v rámci třídního boje vypořádat. Od srpna 1950 do března 1951 bylo odsouzeno na 50 tisíc soukromých zemědělců. 3 – 4 tisíce rodin byly v rámci „akce kulak“ přestěhovány. Okolo roku 1960 již JZD obhospodařovala drtivou většinu půdy, a tak prezident Novotný mohl slavnostně vyhlásit vítězství socialismu v Československu.

Neděle

-34,4

stupňů Celsia naměřili ve čtyřiadvacátém únorovém dni na Jezerní slati. Letošní teploty dosavadní rekord neohrozily.