Týden v číslech

Pondělí

50%

přispěje stát podnikatelům na komerční nájmy v případě, že ho majitel o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Podpora do maximální výše deset milionů korun se bude vztahovat na duben, květen a červen. Podporu budou moci čerpat i ti podnikatelé, kteří fungovali v omezeném provozu, prodávali přes výdejní okénka, rozvoz nebo e-shop.

Úterý

39 500 000 000

Kč bude stát podle Ministerstva financí příspěvek pro OSVČ a malé firmy. Vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným a malým společnostem s ručením omezeným bude mít na státní rozpočet dopad 26,1 miliardy korun, na daňové příjmy obcí 9,9 miliardy a krajů 3,5 miliardy korun.

Středa

9 700 000 000

Kč ve státních dluhopisech prodalo ve třech aukcích Ministerstvo financí. Investoři přitom měli zájem nakoupit dluhopisy až za 60,9 miliardy korun.

Čtvrtek

2 600 000

turistů navštívilo loni Pražský hrad. Dalšími nejoblíbenějšími cíli jsou lanová dráha na Petřín se zhruba 2,2 milionu návštěvníků a Zoo Praha s 1,5 milionu. Vyplývá to z údajů Institutu turismu státní agentury CzechTourism.

Pátek

80%

českých startupů plánuje expanzi do zahraničí. Vyplývá to z aktuální studie Startup Report. Trend potvrzují i statistiky státní agentury CzechInvest, která se na vzniku studie podílela. Startupy nejčastěji míří do Evropy, Severní Ameriky a Asie. CzechInvest jich nejvíce vyslal do Silicon Valley, New Yorku, Londýna a Lisabonu.

Sobota

65

let je zaregistrovaný patent číslo 91918 na měkké kontaktní čočky. Za unikátním objevem stáli chemici Otto Wichterle a Drahoslav Lím. Vzhledem k tomu, že Otto Wichterle byl jedním z hlavních iniciátorů manifestu Dva tisíce slov, komunisté, aby nemuseli mít s mezinárodně uznávaným vědcem nic společného, se v polovině 70. let vzdali licenčních smluv na jeho kontaktní čočky. Přišli tak o miliardy devizových dolarů.

Neděle

200

let trvalo, než se na stráni pod žďárskou Zelenou horou budou znovu pást ovce. Městu a ochráncům přírody by měly pomoci s obnovou barokní krajiny kolem této památky UNESCO. Poutní areál na Zelené hoře je dílem architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Kostel byl vysvěcený v roce 1722. V seznamu světových památek UNESCO je Zelená hora od roku 1994.