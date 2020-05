Týden v číslech

Pondělí

15 838

osob samostatně výdělečně činných přerušilo podnikání od vypuknutí koronavirové krize. To je o 26 procent víc než ve stejném období loňského roku a o 46 procent víc než v roce 2018. Dramatická situace nastala v březnu, kdy byznys zavřelo 10.033 živnostníků, v dubnu se situace stabilizovala. Data zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Úterý

- 19%

stát vybral v dubnu na mýtných poplatcích 746,6 milionu korun. V meziročním srovnání to je o 19 procent méně. Intenzita dopravy klesala rovnoměrně na dálnicích i zpoplatněných silnicích první třídy. Informoval o tom správce mýtného systému společnost CzechToll.

Středa

18 400 000 000

Kč je částka v dluhopisech, které prodalo Ministerstvo financí. Zájem investorů o státní dluhopisy z předchozích týdnů tak přetrvává. Ministerstvo nabídlo v aukci dluhopisy se splatností dva, šest a jedenáct let. Největší zájem byl o dluhopisy s nejdelší splatností.

Čtvrtek

- 20 000 000 000

Kč ztráty by mohly vykázat tržby pražského kongresového průmyslu. Šlo by o 74 procentní pokles. Zaniknout by mohlo až 6200 pracovních míst, pokud by hranice zůstaly uzavřené do konce roku. V případě pozitivního vývoje, kdy budou od 1. července umožněny příjezdy z okolních zemí a od 1. září z ostatních států, by propad mohl být zhruba 16 miliard korun. Vyplývá to ze studie společnosti Economic Impact pro Prague Convention Bureau.

Pátek

2 500 000 000

Kč pravděpodobně ztratí na tržbách také České dráhy. V době nejpřísnějších opatření využívala vlaky Českých drah jen desetina obvyklého počtu cestujících. Železniční dopravce proto hodlá využít všechny možnosti čerpání náhrad a s vládou jedná o dalších způsobech pomoci.

Sobota

150.

výročí narození jednoho ze zakladatelů českého moderního malířství Antonína Slavíčka, označovaného za nejvýznamnějšího českého impresionistu. Přestože jeho tvůrčí zralé období trvalo pouze 15 let, stal se vůdčí osobností umělecké generace 90. let 19. století. Jeho asi nejznámějším obrazem je plátno U nás v Kameničkách. Jeho obraz Na lavičce z roku 1899 se vydražil v listopadu 2016 za 18 milionů korun.

Neděle

80

diváků je aktuálně nejvyšší možný počet, který může v květnu v pražském Lucerna Music Baru naživo sledovat hudební vystoupení. Ostatní se mohou připojit pomocí video technologie a budou v klubu zobrazeni na LED obrazovkách. Na akci s názvem eKoncert se od 19. do 30. května představí skupiny J.A.R., PSH Live Band, N.O.H.A., Sto zvířat, MYDY a slovenská zpěvačka Katarzia.