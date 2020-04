Týden v číslech

Pondělí

2,5%

činil loňský meziroční růst české ekonomiky. Ve srovnání s rokem 2018, kdy hrubý domácí produkt stoupl o 2,8 procenta, tak její růst mírně zpomalil. Letos se kvůli pandemii koronaviru očekává dramatický pokles.

Úterý

25 000

Kč dostanou OSVČ postižení pandemií. Jde o jednorázovou podporu. Původně vláda zamýšlela vyplácet 15 tisíc korun měsíčně.

Středa

1/3

ze zhruba 150 meteorologických stanic, které měří 30 a více let, zaznamenala první aprílové ráno rekordně nízké teploty. V nížinách se teploty pohybovaly většinou mezi minus pěti a minus devíti stupni Celsia, ale na horách klesly i pod minus 20 stupňů.

Čtvrtek

29,5 %

hlasů by podle průzkumu agentury Median získalo ve sněmovních volbách hnutí ANO. Šetření se konalo od konce února zhruba do konce března, tedy zčásti ještě před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronaviru. Druhá ODS by získala 13 procent a třetí Piráty by volilo o jedno procento lidí méně.

Pátek

4201

pohlednic s tematikou Velikonoc a svátků jara shromáždil muzejní spolek v Pohořelicích. Díky tomu se zapsal do České knihy rekordů. Pohlednice pocházejí nejen z České republiky, ale z mnoha zemí celého světa.

Sobota

¼

firem a živnostníků hrozí kvůli koronaviru a s ním souvisejícími opatřeními vlády likvidace. Pětina podniků musela zcela zastavit provoz. Vyplývá to z průzkumu klubu Českého podnikání organizovaného agenturou Communa, která pořádá soutěže Firma roku a Živnostník roku.

Neděle

665.

výročí korunovace českého a římskoněmeckého krále Karla IV. císařem Říše římskoněmecké. Slavnostní ceremoniál se odehrál v Římě.