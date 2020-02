Týden v číslech

Pondělí

813 158

vízových žádostí zaznamenaly ze rok 2019 české zastupitelské úřady. Je to nejvyšší číslo v historii. Do rozpočtu tak připlyne téměř miliarda korun. První příčku už dlouhodobě drží Rusko, v Moskvě bylo přijato přes 200 tisíc žádostí. V ukrajinském Kyjevě to bylo přes 100 tisíc žádostí. Velký zájem o víza do Česka hlásí také Lvov (98 000).

Úterý

500 000 000

korun přesáhl objem investic do pražských hotelových nemovitostí. To je nejvíce v historii, dvakrát více než průměr posledních pěti let. Je to poprvé, co se tak Česká republika v žebříčku hotelových investic dostala mezi první desítku v Evropě, konkrétně na deváté místo.

Středa

24,85

Kč za euro dosáhla česká měna a vylepšila tak vůči evropské měně svůj více než sedmiletý rekord. Kromě ČNB za to může úspěšná aukce státních dluhopisů.

Čtvrtek

31,68

eur (necelých 800 korun) zaplatí Pražané za jednu kWh. V poměru k životním nákladům a cenám služeb tak platí za elektřinu nejvíc v celé Evropě. Evropský průměr činí 21,59 eur. Nejlépe jsou na tom skandinávské země či Švýcarsko.

Pátek

2/3

lidí slaví v Česku svátek svatého Valentýna. Oslava patrona zamilovaných se do střední a východní Evropy dostala po pádu komunismu z anglosaských zemí.

Sobota

95

let od založení československého centra PEN klubu; prvním předsedou byl zvolený Karel Čapek.

Neděle

30%

Čechů favorizuje Rakousko jako cíl zimní dovolené. Oblibě se těší také destinace v Itálii, kam se vydává 13 procent lidí, a Slovensko (11 procent). České hory v důsledku nedostatku sněhu na popularitě naopak ztrácejí. Vyplývá to z dat srovnávacího portálu Ušetřeno.cz a sesterského portálu Top-pojištění.cz od prosince 2019 do konce ledna 2020. Čeští cestovatelé se v současné sezoně také rádi vydávají za teplem. Na začátku ledna si více než pět procent z nich vybralo exotické destinace, jako jsou Thajsko, Vietnam, Srí Lanka a také USA.