Týden v číslech

Pondělí

83%

všech českých zaměstnavatelů poskytuje pracovníkům mobil, tablet nebo notebook. V Evropské unii takto umožňují přístup k internetu jen dva ze tří zaměstnavatelů. Ukazují to nová data Eurostatu. Česko se umístilo hned za skandinávskými zeměmi, Chorvatskem a Litvou. Na Slovensku například vybavuje zaměstnance mobilním zařízením pouze 62 procent tamních zaměstnavatelů. Vůbec nejhůř jsou na tom Bulhaři, firemní mobil může používat jen necelá polovina z nich.

Úterý

200 000 000

korun se rozhodli věnovat mladým českým vědcům soukromí dárci - manželé Hana a Dalimil Dvořákovi. Zařadili se tak mezi největší české filantropy. Peníze budou rozdělovat přes jimi založenou Nadaci Experientia. Ta se s touto částkou zařadí mezi desítku nejvýznamnějších soukromých nadací v Česku. Konkrétně chtějí podporovat začínající talentované chemiky při jejich studijních a pracovních pobytech v zahraničí.

Středa

32%

činil podíl vládního dluhu Česka k HDP loni ve třetím čtvrtletí. Česko je tak čtvrtou nejméně zadluženou zemí EU. Nižší zadlužení mají ze zemí EU jen Estonsko, Lucembursko a Bulharsko. Nejzadluženější jsou naopak Portugalsko, Itálie a Řecko, kde tento poměr činí skoro 180 procent. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Eurostat.

Čtvrtek

44.

příčka patří aktuálně České republice v celosvětovém žebříčku vnímání korupce. Ve srovnání s předchozím rokem jde o pokles o šest příček. Jedním z důvodů podle mezinárodní nevládní organizace Transparency International, která žebříček sestavuje, jsou kauzy předsedy vlády, špatné fungování regulačních orgánů a nedostatečná transparentnost při zadávání veřejných zakázek a poskytování dotací.

Pátek

95

let uplynulo od zrušení vybírání mostného v Praze. Každý, kdo chtěl do té doby přejít jednoho břehu Vltavy na druhý, musel zaplatit krejcar. Zadarmo byl pouze přechod Karlova mostu, kterému se přezdívalo most pro chudé. Poplatek se začal vybírat už ve 12. století z dnes už neexistujícího Juditina mostu.

Sobota

11 000 000

korun vybrala do tohoto týdne pražská zoologická zahrada na pomoc australským zvířatům. Částka stále narůstá. O stavu veřejné sbírky nazvané „Pomáháme jim přežít“ pravidelně informuje ředitel zahrady Miroslav Bobek na svém twitteru. Rozsáhlé požáry, které propukly v Austrálii loni v září, sežehly území o rozloze větší, než má Česká republika. Plameny připravily o život 29 lidí a miliony zvířat, včetně ikonických koalů.

Neděle

70

let od narození jedné z legend českého, potažmo československého hokeje Ivana Hlinky. Úspěšný hokejista a trenér „ zlatých hochů z Nagana“ tragicky zahynul v roce 2004.