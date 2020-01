Týden v číslech

Pondělí

2,8 %

růstu zaznamenaly spotřebitelské ceny v Česku za loňský rok. Jde o druhou nejvyšší průměrnou roční míra inflace za posledních 11 let. Vyšší byla pouze v roce 2012. Ceny zboží vzrostly o 2,3 procenta, ceny služeb stouply o 3,7 procenta. V největší míře to podle údajů Českého statistického úřadu ovlivnily ceny za bydlení.

Úterý

10 500 000

cestujících přepravily loni žluté vlaky. Dopravce RegioJet tak slaví rekordní rok a nárůst o 8%. Letos plánuje RegioJet další nové linky. Například provoz vlaků z Prahy do Budapešti přes Vídeň. V plánu jsou také nové vlakové spoje na Ukrajinu a do Polska.

Středa

14 600 000 000

korun (581 milionů eur) by mělo získat Česko z evropského fondu za odklon od uhlí. Evropská komise chce kompenzovat regionům závislým na uhlí a dalších fosilních zdrojích přechod na klimaticky odpovědné hospodářství. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) je to ale málo.

Čtvrtek

17 800 000

cestujících odbavilo v loňském roce pražské Letiště Václava Havla. V průměru to znamená, jako by letiště v nonstop provozu každou hodinu odbavilo přes dva tisíce cestujících. Počet pasažérů se pravidelně zvyšuje od roku 2013. Nejvíce lidí loni z pražského letiště cestovalo do Velké Británie, více než 2,1 milionu. Následovaly města v Itálii, Rusku, Španělsku a Francii.

Pátek

1 427 563

osobních aut vyrobily za loňský rok tuzemské automobilky. Je to o 0,7 procenta méně než v předchozím rekordním roce. Důvodem poklesu je zhoršující se ekonomika ve světě.

Sobota

22 000 000

turistů se loni ubytovalo v České republice. Podle ředitele CzechTourism ale cílem není další růst, ale udržitelný cestovní ruch. K tomu má sloužit vytvoření 14 center turistického ruchu rozesetých po celé zemi, která chce CzechTourism propagovat v okolních a později i ve vzdálenějších a mimoevropských zemích, a tím turisty rozmístit rovnoměrněji.

Neděle

15,1

stupňů Celsia naměřili v pražském Klementinu v roce 2007. I když letošní začátek roku je také velmi teplý, 13 let starý rekord odolává.